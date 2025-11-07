NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Viernes, 07 de noviembre de 2025
ADN

Falleció el científico que descubrió la estructura del ADN: se le recuerda por haber subastado su medalla como ganador del Nobel

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
El premio Nobel estadounidense James Watson. (EFE)
El premio Nobel estadounidense James Watson. (EFE)
Su labor pionera en la ciencia se vio empañada por comentarios racistas, que lo obligaron a renunciar a su puesto en el prestigioso laboratorio a los 80 años.

El premio Nobel estadounidense James Watson, quien revolucionó la ciencia al descubrir la estructura del ADN junto a su colega Francis Crick, falleció a los 97 años, anunció el viernes el Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), donde trabajó gran parte de su carrera.

Su labor pionera en la ciencia se vio empañada por comentarios racistas, que lo obligaron a renunciar a su puesto en el prestigioso laboratorio a los 80 años.

o

Marginado por un sector de la comunidad científica, en 2014 decidió subastar su medalla del Nobel.

Watson se convirtió en uno de los científicos más célebres del siglo XX gracias a su revolucionario descubrimiento de la doble hélice en 1953, junto con Crick.

También junto con Crick y con Maurice Wilkins compartió el Premio Nobel de Física de 1962 por su una investigación trascendental que dio origen a la biología moderna y abrió la puerta a nuevos conocimientos, incluyendo el del código genético y la síntesis de proteínas.

Esto marcó el comienzo de una nueva era en la vida moderna, permitiendo el desarrollo de tecnologías revolucionarias en medicina, ciencias forenses y genética, desde pruebas de ADN en casos criminales hasta plantas genéticamente modificadas.

Temas relacionados:

ADN

Nobel

Ciencia

Científicos

Luto

Fallecimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está teniendo unos tratos bastante crueles": coordinador de Vente Venezuela sobre la situación de la presa política María Oropeza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Paso del huracán Melissa en Cuba (AFP)
Huracán Melissa

Gobierno Trump anunció envío a Cuba de USD 3 millones en ayuda humanitaria como "apoyo al valiente pueblo cubano"

Clic Verde exploró este año una iniciativa ambiental y cultural en el Amazonas colombiano
Colombia

Niños se convirtieron en ‘guardianes del Amazonas’ en encuentro que les dio voz de cara a la COP30

Un hombre en Kingston, Jamaica, a horas del impacto de Melissa. (AFP)
Huracán Melissa

"Permanezcan resguardados": la dura advertencia que recibió Jamaica a horas de impacto del huracán Melissa, "la tormenta del siglo"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Paso del huracán Melissa en Cuba (AFP)
Huracán Melissa

Gobierno Trump anunció envío a Cuba de USD 3 millones en ayuda humanitaria como "apoyo al valiente pueblo cubano"

Entrenador de la selección Colombia Sub-20, César Torres | Foto: AFP
Selección Colombia sub-20

Entrenador de la selección Colombia Sub-20 habló tras la derrota ante Argentina al borde de las lágrimas: “lo intentaré hasta que el país lo consiga”

Celebraciones en Cabo Verde tras clasificación al Mundial - AFP
Cabo Verde

Así fue el carnaval que se desató en las calles de Cabo Verde tras su primera clasificación al Mundial

Muy pronto llegará la docuserie de James Rodríguez a Netflix - Foto: EFE
Netflix

El documental sobre James Rodríguez llegará a Netflix y no será la única producción colombiana que se estren

Clic Verde exploró este año una iniciativa ambiental y cultural en el Amazonas colombiano
Colombia

Niños se convirtieron en ‘guardianes del Amazonas’ en encuentro que les dio voz de cara a la COP30

Un hombre en Kingston, Jamaica, a horas del impacto de Melissa. (AFP)
Huracán Melissa

"Permanezcan resguardados": la dura advertencia que recibió Jamaica a horas de impacto del huracán Melissa, "la tormenta del siglo"

Selección de Venezuela - Foto: EFE
La Vinotinto

Revelan detalles de la reunión que tuvo la FVF con entrenador mundialista en la previa del juego de La Vinotinto ante Argentina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre