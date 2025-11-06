Idéntico: así luce el sobrino de Michael Jackson en el tráiler oficial de la película biográfica del icónico cantante

En medio de la ola de películas basadas en la vida de leyendas de la música, finalmente publican el tráiler oficial de ‘Michael’, el biopic basado en la carrera del ‘Rey del pop’, Michael Jackson.

La cinta está dirigida por el director de cine estadounidense Antoine Fuqua (‘Día de entrenamiento, ‘El justiciero’) y se centrará en el recorrido artístico del joven que nació en Gary, Indiana hasta ser conocido como el ‘Rey del Pop’.

Asimismo, la trama se enfoca al proceso creativo que Michael usaba para la creación de obras maestras de la música como ‘Thriller’, ‘Billie Jean’ y otras canciones del artista, quien pasó a la historia su icónico paso de baile conocido como ‘moonwalk’.

Algunos de los aspectos que ha llamado la atención en la publicación del tráiler es la elección del actor que lo interpreta: Jaafar Jackson, quien en realidad es el sobrino del famoso cantante y, curiosamente, es un experto bailarín.

De hecho, el parecido físico es innegable, pues Jaafar luce muy parecido a Michael cuando inició su carrera como solista luego del éxito de la banda ‘The Jackson 5’.

El tráiler inicia con Michel Jackson en el estudio musical del famoso productor Quincy Jones, interpretado por Kendrick Sampson, quien le dice: “Sé que has estado esperando esto durante mucho tiempo. Las pistas están grabadas, las canciones están listas. Empecemos desde el principio”.

A continuación, hay una serie de fragmentos de imágenes que hacen un recorrido por la vida de Michael desde que era niño hasta su legendario baile en el video musical ‘Thriller’.

Según el póster oficial de la película, ‘Michael’ llegará a las salas de cine del mundo el 24 de abril, y también se presentará en el megaformato de IMAX.

Cabe mencionar que esta película lleva varios años en producción y se ha especulado que estaría dividida en dos partes, pero todo parece indicar que los creativos decidieron enfocarse en una sola entrega luego de varias regrabaciones que tuvieron que afrontar por cuestiones legales.