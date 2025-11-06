NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Michael Jackson

Idéntico: así luce el sobrino de Michael Jackson en el tráiler oficial de la película biográfica del icónico cantante

noviembre 6, 2025
Por: Miguel Pedreros
Álbumes de Michael Jackson expuestos en la tienda A-1 Records el 26 de junio de 2009 en Nueva York-Foto: AFP
Álbumes de Michael Jackson expuestos en la tienda A-1 Records el 26 de junio de 2009 en Nueva York-Foto: AFP
La película está dirigida por el aclamado director de ‘Día de entrenamiento’.

En medio de la ola de películas basadas en la vida de leyendas de la música, finalmente publican el tráiler oficial de ‘Michael’, el biopic basado en la carrera del ‘Rey del pop’, Michael Jackson.

La cinta está dirigida por el director de cine estadounidense Antoine Fuqua (‘Día de entrenamiento, ‘El justiciero’) y se centrará en el recorrido artístico del joven que nació en Gary, Indiana hasta ser conocido como el ‘Rey del Pop’.

Asimismo, la trama se enfoca al proceso creativo que Michael usaba para la creación de obras maestras de la música como ‘Thriller’, ‘Billie Jean’ y otras canciones del artista, quien pasó a la historia su icónico paso de baile conocido como ‘moonwalk’.

Algunos de los aspectos que ha llamado la atención en la publicación del tráiler es la elección del actor que lo interpreta: Jaafar Jackson, quien en realidad es el sobrino del famoso cantante y, curiosamente, es un experto bailarín.

o

De hecho, el parecido físico es innegable, pues Jaafar luce muy parecido a Michael cuando inició su carrera como solista luego del éxito de la banda ‘The Jackson 5’.

El tráiler inicia con Michel Jackson en el estudio musical del famoso productor Quincy Jones, interpretado por Kendrick Sampson, quien le dice: “Sé que has estado esperando esto durante mucho tiempo. Las pistas están grabadas, las canciones están listas. Empecemos desde el principio”.

A continuación, hay una serie de fragmentos de imágenes que hacen un recorrido por la vida de Michael desde que era niño hasta su legendario baile en el video musical ‘Thriller’.

Según el póster oficial de la película, ‘Michael’ llegará a las salas de cine del mundo el 24 de abril, y también se presentará en el megaformato de IMAX.

o

Cabe mencionar que esta película lleva varios años en producción y se ha especulado que estaría dividida en dos partes, pero todo parece indicar que los creativos decidieron enfocarse en una sola entrega luego de varias regrabaciones que tuvieron que afrontar por cuestiones legales.

Temas relacionados:

Michael Jackson

Películas

Tráiler

Música

Estrenos

Cine

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expertos analizan la "guerra de exterminio silenciosa" contra cristianos de todo el mundo que se ha recrudecido en países africanos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un temor fundado": activista venezolana que no puede regresar a su país denuncia irregularidad migratoria en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando": María Corina Machado durante su participación en el America Business Forum

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Entretenimiento

Ver más
La cantante estadounidense Katy Perry - AFP
Katy Perry

Lluvia de críticas a Katy Perry por arrojar su pastel de cumpleaños al suelo: sus bailarines tuvieron que comer del piso

Actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, interpretando el personaje de la 'Chilindrina', del programa 'El Chavo del 8' - Foto: EFE
La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves habló del futuro de su personaje ‘La Chilindrina’: “Ya se fue”

Foto: 'Mi pobre angelito' - Disney+
Actor

Daniel Stern, uno de los ladrones de ‘Mi pobre angelito’, fue hospitalizado de emergencia y este es su estado de salud

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (AFP)
Israel

¿En qué consiste la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?

Foto IG: @PadreChuchoCol
Violencia en Ecuador

Padre Chucho sale ileso "de milagro" de ataque armado en carretera de Ecuador: se presume intento de robo

Vista de Jamaica a horas de llegada del huracán Melissa el martes 28 de octubre de 2025. (AFP)
Jamaica

Estas son las imágenes en directo de la llegada del poderoso huracán Melissa a Jamaica

Comité Noruego en llamada con María Corina Machado | Foto x: @NobelPrize - EFE
María Corina Machado

Con la voz cortada y a punto de llorar: así fue la emotiva llamada del Comité Noruego en la que María Corina Machado se enteró que fue galardonada con el Nobel de Paz 2025

El senador Bernie Moreno - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador estadounidense asegura que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Infraestructura de extracción de petróleo | Foto Canva
Petróleo

Así es la segunda refinería de petróleo más grande del mundo; está en América Latina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda