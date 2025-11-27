Letal virus amenaza con la extinción del guacamayo que inspiró a la película animada 'Río'

Las autoridades brasileñas informaron que los últimos 11 guacamayos de Spix que viven en libertad están siendo afectados por un virus mortal para el que no existe cura.

Estos guacamayos son famosos en todo el mundo por la película animada ‘Rio’. La "ararinha-azul", una de las especies más raras del planeta, había desaparecido de su hábitat natural en el noreste de Brasil hace 25 años.

Estos 11 guacamayos son los únicos que han sobrevivido gracias a un programa de reintroducción en el que se han liberado ejemplares nacidos en cautiverio en los últimos años.

Sin embargo, todos ellos han dado positivo en circovirus, una enfermedad que afecta sus picos y plumas, pero que no es contagiosa para los seres humanos.

El circovirus no tiene tratamiento y, en la mayoría de los casos, es letal para las aves, según explicó ICMBio, la agencia de conservación de Brasil.

A la ya grave situación de destrucción de su hábitat, se sumó la caza furtiva y la demanda de coleccionistas privados que salpican a la extinción de la especie.

Desde 2020, Brasil ha recibido varias docenas de guacamayos de Spix en cautiverio provenientes de Alemania. Alrededor de veinte ejemplares fueron liberados en la naturaleza, pero solo 11 han logrado sobrevivir, informó ICMBio.

Además, 21 guacamayos más en un centro de cría en el estado de Bahía también han dado positivo en circovirus, y las autoridades continúan investigando el origen del brote.

En la película Rio (2011), un guacamayo de Spix criado en cautiverio viaja a Brasil con el fin de salvar a su especie. No obstante, en la vida real, los esfuerzos reales para salvar a estos guacamayos están siendo muy complicados, enfrentando problemas con criadores sin escrúpulos y el comercio ilegal.

Recientemente, Brasil multó con 1,8 millones de reales (aproximadamente 336.000 dólares) a un centro de cría responsable de los guacamayos infectados, por no seguir los protocolos de bioseguridad necesarios para evitar la propagación del virus.

Inspecciones revelaron condiciones insalubres en el centro, con comederos sucios y empleados manejando a las aves sin el equipo adecuado.

Organizaciones que buscan proteger a los animales, ha expresado sus preocupaciones al CITES, la organización que regula el comercio internacional de vida silvestre, acerca de las lagunas legales que permiten la venta de guacamayos de Spix nacidos en cautiverio.