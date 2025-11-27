NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Brasil

Letal virus amenaza con la extinción del guacamayo que inspiró a la película animada 'Río'

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
.
A la ya grave situación de destrucción de su hábitat, se sumó la caza furtiva y la demanda de coleccionistas privados que salpican a la extinción de la especie.

Las autoridades brasileñas informaron que los últimos 11 guacamayos de Spix que viven en libertad están siendo afectados por un virus mortal para el que no existe cura.

o

Estos guacamayos son famosos en todo el mundo por la película animada ‘Rio’. La "ararinha-azul", una de las especies más raras del planeta, había desaparecido de su hábitat natural en el noreste de Brasil hace 25 años.

Estos 11 guacamayos son los únicos que han sobrevivido gracias a un programa de reintroducción en el que se han liberado ejemplares nacidos en cautiverio en los últimos años.

Sin embargo, todos ellos han dado positivo en circovirus, una enfermedad que afecta sus picos y plumas, pero que no es contagiosa para los seres humanos.

El circovirus no tiene tratamiento y, en la mayoría de los casos, es letal para las aves, según explicó ICMBio, la agencia de conservación de Brasil.

A la ya grave situación de destrucción de su hábitat, se sumó la caza furtiva y la demanda de coleccionistas privados que salpican a la extinción de la especie.

Desde 2020, Brasil ha recibido varias docenas de guacamayos de Spix en cautiverio provenientes de Alemania. Alrededor de veinte ejemplares fueron liberados en la naturaleza, pero solo 11 han logrado sobrevivir, informó ICMBio.

o

Además, 21 guacamayos más en un centro de cría en el estado de Bahía también han dado positivo en circovirus, y las autoridades continúan investigando el origen del brote.

En la película Rio (2011), un guacamayo de Spix criado en cautiverio viaja a Brasil con el fin de salvar a su especie. No obstante, en la vida real, los esfuerzos reales para salvar a estos guacamayos están siendo muy complicados, enfrentando problemas con criadores sin escrúpulos y el comercio ilegal.

Recientemente, Brasil multó con 1,8 millones de reales (aproximadamente 336.000 dólares) a un centro de cría responsable de los guacamayos infectados, por no seguir los protocolos de bioseguridad necesarios para evitar la propagación del virus.

Inspecciones revelaron condiciones insalubres en el centro, con comederos sucios y empleados manejando a las aves sin el equipo adecuado.

o

Organizaciones que buscan proteger a los animales, ha expresado sus preocupaciones al CITES, la organización que regula el comercio internacional de vida silvestre, acerca de las lagunas legales que permiten la venta de guacamayos de Spix nacidos en cautiverio.

Temas relacionados:

Brasil

Aves

especie en peligro de extinción

Peligro de extinción

Cine

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos quieren llevar a una elección al estilo Venezuela": jefe de bancada en el Congreso del candidato presidencial hondureño que recibió apoyo de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ucrania propone repatriación de mercenarios cubanos usados por Rusia como "carne de cañón" a cambio de 19 presos políticos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Foto de la Guardia Nacional en Washington (AFP)
Washington

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Asteroide 2025 OW | Foto NASA
Nasa

La NASA revela imágenes impactantes de uno de los asteroides “con mayor velocidad de rotación” jamás observados

Shenzhou-20 - Foto EFE/ Alitas de pollo - Foto de referencia Canva
Nave Espacial

En video quedó registrado el lanzamiento de nave que llevaba al espacio suministros como alitas de pollo, filetes y pasteles para los astronautas

Starliner en 2024 - Foto AFP
Nasa

¿Ventaja para SpaceX de Elon Musk? La NASA toma radical decisión con Starliner tras misión fallida de astronautas

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fernando Gaviria es nuevo corredor del Caja Rural - Foto: AFP
Ciclismo

El ciclista colombiano Fernando Gaviria cambia de escuadra para la próxima temporada

Roberto Vernet
Detenciones arbitrarias

Roberto Vernet, colaborador de Vente Venezuela, secuestrado mientras trotaba en un parque público

Nevadas - Foto de referencia de EFE
Nevada

Un poderoso frente frío hará que noviembre se vuelva gélido, desplomando las temperaturas en la costa este desde Canadá hasta México

Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

Petro dice que Colombia no ha comprobado el vínculo narcotráfico- Maduro y que el problema es la democracia

Sean Duffy - Foto AFP
Gobierno de Donald Trump

"Caos masivo" en los cielos de Estados Unidos: secretario de Transporte advierte que habrá afectaciones en vuelos si continúa el cierre del Gobierno

José Raúl Mulino, presidente de Panamá - Foto EFE
José Raúl Mulino

Presidente de Panamá anuncia que fue invitado por María Corina Machado a recoger el Nobel de la Paz en Noruega

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Cartel de Los Soles

Designar al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Internacional otorga al presidente Trump autoridad legal ejecutiva para ordenar acciones militares directas, asegura analista

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre