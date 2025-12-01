Radar de Estados Unidos a pocos kilómetros de Venezuela ya entró en funcionamiento

Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe con la instalación de un radar de vigilancia en el aeropuerto de Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, estableciendo un control adicional del espacio aéreo a pocos kilómetros de las costas venezolanas.

El sistema de vigilancia entró en funcionamiento tras la visita de la semana pasada del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, quien fue recibido por la primera ministra de Trinidad y Tobago.

El gobierno trinitense ha ratificado su cooperación con Estados Unidos en la lucha antinarcótica, facilitando esta nueva instalación estratégica.

Esta medida se suma al despliegue sin precedentes de recursos militares estadounidenses en la región, que incluye aviones de combate y buques de guerra, entre ellos el portaaviones Gerald R. Ford. El dispositivo forma parte de una estrategia más amplia del Pentágono para incrementar el control sobre las operaciones aéreas en el área.

De manera simultánea, la Casa Blanca ha dispuesto el cierre de las operaciones de vuelos comerciales y privados en Venezuela.

El presidente Trump advirtió el pasado jueves que "muy pronto empezarán a detener a los narcotraficantes por tierra en Venezuela" al referirse al denominado Cartel de los Soles, vinculado al gobierno de Nicolás Maduro.

Estas acciones se enmarcan en la Operación Lanza del Sur, una iniciativa en marcha que tiene como objetivo desmantelar las organizaciones que trafican cocaína hacia Estados Unidos desde países latinoamericanos, con especial foco en Venezuela.