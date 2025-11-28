César Farías asegura que Dudamel pudo haber clasificado a La Vinotinto al Mundial, pero expone razón que se lo impidió

El entrenador venezolano César Farías aseguró el jueves que su colega Rafael Dudamel pudo haber clasificado a la selección de Venezuela al Mundial, pero expuso una razón que, según consideró, se lo habría impedido.

En entrevista con el canal digital deportivo 'El camerino podcast', Farías explicó primero, a manera de contexto, el proceso de los seleccionadores venezolanos en La Vinotinto y la manera en que Dudamel fue vinculado a esa generación, así como el momento en el que asumió como DT.

"El talento siempre ha existido en Venezuela. La gran verdad es que nosotros (los entrenadores venezolanos) montamos un proceso el cual fue evolutivo. Richard (Páez) agarró la selección y evolucionó. Después vine, me tocó esa gran responsabilidad y tener que seguir evolucionando", recordó Farías.

El estratega de 52 años resaltó su logro de clasificar al Mundial juvenil por primera vez con Venezuela y haber llegado hasta la semifinal de la Copa América.

"Nunca nos olvidamos de montarnos en un plan de sucesión para cuando no estuviéramos nosotros, porque los que arrimamos por primera vez acá a la selección a Rafael Dudamel fuimos nosotros y quienes lo sentamos aquí al lado del banquillo y le dimos la responsabilidad de la Sub-17 y convencimos a los federativos y hasta nos peleamos con ellos de que lo teníamos que poner, fuimos nosotros", relató.

La intención del cuerpo de entrenadores venezolanos de ayudar a vincular a Dudamel a La Vinotinto era, según Farías, "desarrollar un entrenador que pudiese darnos una personalidad influyente en nuestros jóvenes y (por eso) se llegó a la final del mundo", del Mundial Sub-20 de Corea del Sur en 2017, cuando cayeron contra Inglaterra por la mínima diferencia.

"Lamentablemente Rafael tuvo que agarrar la selección (absoluta) en un momento crítico, difícil y volvimos a terminar décimos. Pero si a Rafael lo hubiesen llevado de una forma correcta, sin acelerarlo, hubiese agarrado el premundial siguiente y seguramente nos hubiese podido haber clasificado. Entonces se van rompiendo con los procesos y la forma y no vamos conectando sino en el discurso", consideró Farías.

En ese sentido, Farías atribuyó que la razón por la que Dudamel no logró clasificar a La Vinotinto al Mundial estuvo relacionada tanto con el "difícil" momento en el que la dirigió, como con la manera en que se le ejerció una presión específica por parte de varios sectores y las decisiones de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Las palabras de Farías, además, están centradas en el cómo la FVF ha elegido en los años recientes contratar a entrenadores argentinos para la selección de Venezuela de mayores por encima de los venezolanos.

En las recientes Eliminatorias Sudamericanas, cabe resaltar, al argentino Fernando 'Bocha' Batista le fue cesado su contrato luego de que, en la última fecha, Venezuela se quedara sin opciones de clasificar al Mundial de 2026 tras perder el cupo al repechaje que le otorgaba la séptima casilla.

Colombia goleó en Maturín 6 a 3 a Venezuela y Bolivia le ganó a Brasil en El Alto, resultados que debían darse para que La Verde pudiera jugar la repesca, en la que enfrentará primero a Surinam y después, de ganar ese partido, medirse contra Irak por el cupo directo a la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque Oswaldo Vizcarrondo ha dirigido los últimos partidos amistosos de Venezuela, la FVF no ha anunciado oficialmente a su próximo seleccionador, quien asumirá el siguiente proceso mundialista y las competiciones regionales de cara a unas mejores participaciones de La Vinotinto de mayores.