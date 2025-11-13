NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Radamel Falco García de nuevo en Colombia - Foto: EFE
Radamel Falco García de nuevo en Colombia - Foto: EFE
Radamel Falcao García

"Se encuentran más tranquilos": el emotivo mensaje de Falcao García sobre la selección Colombia

noviembre 13, 2025
Por: Natalya Baquero González
El histórico delantero regresó a Colombia, tras su paso por el fútbol colombiano, donde compitió con Millonarios.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El delantero Radamel Falcao García regresó a su país natal para cumplir compromisos comerciales. El futbolista compartió con varios niños, con quienes tuvo la oportunidad de conversar sobre las anécdotas de su carrera deportiva y, de paso, atendió a los medios de comunicación allí presentes.

o

Durante la atención a la prensa, El Tigre fue consultado sobre varios temas, dentro de ellos el rendimiento de la selección Colombia y su futuro deportivo.

“Me parece que el equipo está en un momento en el que se encuentran más tranquilos y los resultados los han acompañado para que puedan seguir mejorando y creciendo”, manifestó Falcao sobre el presente que vive la Tricolor.

En cuanto a su futuro deportivo como futbolista profesional, el experimentado jugador de 39 años prefirió no entrar en detalles. En lugar de eso, hizo énfasis en su presente, el cual se lo ha dedicado a su familia.

“Aprovechando en este momento que no estoy jugando para hacer lo que no había hecho durante mucho tiempo: disfrutar con ellos, estar más presente con los niños, las actividades del colegio y el día a día, situaciones que muchas veces los futbolistas nos perdemos. Muy feliz de poder compartir este tiempo con ellos”, puntualizó el samario.

El atacante dejó las filas de Millonarios el pasado mes de julio, tras cumplir su sueño de niño en jugar en el equipo de sus amores. Falcao integró el club bogotano durante un año, en el cual el cariño de los aficionados colombianos fue incondicional, independientemente del equipo del que fueran seguidores, algo que él extraña.

o

“Siempre hace falta compartir con la gente y recibir el cariño de todo el mundo; siempre es lindo volver a estar acá”, expresó El Tigre.

El último partido que disputó Radamel Falcao García como jugador profesional fue el pasado 19 de junio con Millonarios. Desde aquel momento, el experimentado futbolista no pisa una cancha, pero tampoco ha puesto fin a su carrera deportiva. Se espera que defina su próximo destino durante el mercado de fichajes de invierno.

Temas relacionados:

Radamel Falcao García

Fútbol colombiano

Selección Colombia

Millonarios

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué esperar del referéndum y consulta popular que votarán los ecuatorianos el domingo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Deportes

Ver más
Jugador de la Selección Colombia en la mira de grandes clubes de Europa - Foto: AFP
Daniel Muñoz

El Barcelona entre los clubes europeos que le estarían siguiendo los pasos a un jugador de la selección Colombia

Mundial de Gimnasia Artística 2025 - Foto AFP
COI

COI sanciona a país que, en apoyo a los palestinos, negó visas a israelíes que iban a participar en importante competencia Mundial

Messi | Foto: EFE
Messi

Messi dejó un mensaje lleno de nostalgia en su regreso al Camp Nou y reavivó las esperanzas de los culés: "Ojalá algún día pueda volver"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Museo del Louvre - Canva
Museo

El Museo del Louvre tomó importantes medidas tras mediático robo: "No podemos seguir así"

Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Senado

Se hunde en el Senado de Estados Unidos resolución que pretendía impedir que Trump ataque Venezuela sin autorización del Congreso

Vista de Jamaica a horas de llegada del huracán Melissa el martes 28 de octubre de 2025. (AFP)
Jamaica

Estas son las imágenes en directo de la llegada del poderoso huracán Melissa a Jamaica

Sean Duffy - Foto AFP
Gobierno de Donald Trump

Estados Unidos recorta el 10% de vuelos en 40 aeropuertos por falta de controladores durante el cierre del Gobierno

Nicolás Maduro

Ley de Comando para la Defensa: La normativa con la que Maduro pretende blindar el "ataque" imperialista

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro
Padrino López

Ministro de Defensa de Maduro anticipa que EE.UU. "no logrará" su objetivo en Venezuela

Jugador de la Selección Colombia en la mira de grandes clubes de Europa - Foto: AFP
Daniel Muñoz

El Barcelona entre los clubes europeos que le estarían siguiendo los pasos a un jugador de la selección Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre