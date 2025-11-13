"Se encuentran más tranquilos": el emotivo mensaje de Falcao García sobre la selección Colombia

El delantero Radamel Falcao García regresó a su país natal para cumplir compromisos comerciales. El futbolista compartió con varios niños, con quienes tuvo la oportunidad de conversar sobre las anécdotas de su carrera deportiva y, de paso, atendió a los medios de comunicación allí presentes.

Durante la atención a la prensa, El Tigre fue consultado sobre varios temas, dentro de ellos el rendimiento de la selección Colombia y su futuro deportivo.

“Me parece que el equipo está en un momento en el que se encuentran más tranquilos y los resultados los han acompañado para que puedan seguir mejorando y creciendo”, manifestó Falcao sobre el presente que vive la Tricolor.

En cuanto a su futuro deportivo como futbolista profesional, el experimentado jugador de 39 años prefirió no entrar en detalles. En lugar de eso, hizo énfasis en su presente, el cual se lo ha dedicado a su familia.

“Aprovechando en este momento que no estoy jugando para hacer lo que no había hecho durante mucho tiempo: disfrutar con ellos, estar más presente con los niños, las actividades del colegio y el día a día, situaciones que muchas veces los futbolistas nos perdemos. Muy feliz de poder compartir este tiempo con ellos”, puntualizó el samario.

El atacante dejó las filas de Millonarios el pasado mes de julio, tras cumplir su sueño de niño en jugar en el equipo de sus amores. Falcao integró el club bogotano durante un año, en el cual el cariño de los aficionados colombianos fue incondicional, independientemente del equipo del que fueran seguidores, algo que él extraña.

“Siempre hace falta compartir con la gente y recibir el cariño de todo el mundo; siempre es lindo volver a estar acá”, expresó El Tigre.

El último partido que disputó Radamel Falcao García como jugador profesional fue el pasado 19 de junio con Millonarios. Desde aquel momento, el experimentado futbolista no pisa una cancha, pero tampoco ha puesto fin a su carrera deportiva. Se espera que defina su próximo destino durante el mercado de fichajes de invierno.