Miguel Otero reacciona a lo dicho por Félix Plasencia: “El país no ha cambiado casi nada en términos de represión y democracia”

Las indignantes declaraciones del designado embajador del régimen de Delcy Rodríguez en Estados Unidos, Félix Plasencia, quien negó que en Venezuela haya arrestos ilegales y violaciones a los derechos humanos han causado indignación en la opinión pública.

La ONG Foro Penal actualizó la alarmante cifra: 454 personas siguen injustamente detenidas por motivos políticos en las cárceles venezolanas, muchos de ellos sometidos a torturas y sin derecho al debido proceso.

VEA TAMBIÉN Juan Guaidó responde con foto de Maduro capturado al canciller del régimen de Venezuela quien recordó los hechos del 30 de abril de 2019 o

De estas 454 personas, 410 son hombres y 44 son mujeres, 268 son civiles y 186 militares, adultos son 453 y un adolescente, 41 de estas personas detenidas de manera injusta tienen nacionalidad extranjera: 41.

Miguel Henrique Otero, periodista venezolano, presidente y director del periódico El Nacional, habló en NTN24 al respecto de lo dicho por Plasencia y dijo que “representa un poco lo que está pasando, después del 3 de enero cuando se llevaron a Maduro y a su esposa se tenía una gran expectativa porque se creía que se iba a asumir un camino hacia la democracia, pero el esquema de estabilización, recuperación y transición lo que ha hecho en la práctica es para atrás: seguimos con presos políticos, los colectivos en la calle, los aparatos de represión como el Sebin, todo el andamiaje represivo sigue intacto. Los cambios han sido relativos”.

“El país no ha cambiado casi nada en términos de represión y democracia, sigue sin haber libertad de expresión, no hay tribunales, están los mismos colectivos y el mismo andamiaje represivo y un tipo como Plasencia, que pertenece al régimen, no hay manera que de un discurso distinto (…) Algunas cosas están cambiando porque hay intereses de otros sectores, pero esto no tiene nada que ver con la democracia”, agregó Otero.

El periodista sentenció que para tumbar al régimen se necesita presión por parte de Estados Unidos y una rebelión total de parte del pueblo venezolano y que esto no ha ocurrido y por ende no se ven los cambios que se esperaban tras la intervención del 3 de enero; sin embargo, sigue esperanzado en que van a ocurrir.

“Les pido que sean contundentes, apoyo a los diputados republicanos que le han reclamado a la administración Trump como el senador Scott, es una presión para que actúen y tengo confianza de que eso suceda, yo creo que este año regreso a Venezuela, pero tienen que suceder una serie de cosas que todavía no han pasado, pero que estoy seguro que va a ocurrir”, indicó Otero.