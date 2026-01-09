Un nuevo ataque de Rusia a Ucrania con más de 200 drones dejó más de cuatro personas fallecidas y 20 edificaciones residenciales afectadas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que, en medio del masivo ataque de Rusia, durante la noche del 8 de enero, resultaron afectadas la infraestructura energética y más de 20 edificios residenciales, en un acto violento que dejó más de cuatro personas fallecidas y decenas de heridos.

De acuerdo con el mandatario ucraniano, “anoche hubo 242 drones, también se detectaron 13 misiles balísticos dirigidos contra instalaciones energéticas e infraestructura civil, un misil balístico Oreshnik de mediano alcance y 22 misiles de crucero”.

Según Zelenski, estos actos estuvieron dirigidos principalmente “contra la vida cotidiana” de la población ucraniana que se encuentra enfrentando una “ola de frío considerable”.

En medio de este ataque ruso, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, perdieron la vida cinco personas, dentro de ellos “incluido un trabajador médico de emergencia, y dañó al menos 20 edificios residenciales”, esto en la capital de Kiev.

Tras este ataque, Volodímir Zelenski señaló que se han “desplegado todos los servicios necesarios” para realizar las respectivas “operaciones de recuperación” tanto en la capital ucraniana como en la región de Lvivi.

Teniendo presente que estos hechos afectaron la infraestructura energética, el mandatario ucraniano indicó que “se está haciendo todo lo posible para restablecer el suministro de calefacción y electricidad a la población. Hoy habrá una reunión del personal de Energía, en la que espero informes sobre todos los detalles de las obras de restauración: plazos, equipo necesario y funcionarios responsables”.

Ante esta guerra entre Rusia y Ucrania, que el próximo mes de febrero cumplirá cuatro años, Zelenski hizo un llamado al mundo, dirigido de manera especial a la administración de Donald Trump, para que se efectúen reacciones puntuales ante esta situación.

“Se necesita una reacción clara del mundo. Sobre todo, de Estados Unidos, a cuyas señales Rusia presta verdadera atención. Rusia debe recibir señales de que es su obligación centrarse en la diplomacia y debe sufrir las consecuencias cada vez que vuelva a centrarse en los asesinatos y la destrucción de infraestructura”, indicó el presidente de Ucrania.