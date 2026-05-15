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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Ataques

EE. UU. arresta a comandante de milicia apoyado por Irán que planeó ataques terroristas

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Abu Mahdi al-Muhandis | Foto AFP
Abu Mahdi al-Muhandis | Foto AFP
El director del FBI, Kash Patel, declaró en X su agencia había arrestado a "objetivo de alto valor responsable del terrorismo global masivo".

Las autoridades de Estados Unidos detallaron este viernes los cargos contra un comandante de una milicia iraquí respaldada por Irán, presuntamente implicado en la planificación de atentados terroristas contra la población judía en Europa, Canadá y Estados Unidos.

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Se dice que Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, de 32 años, dirigió e instó a otros a atacar los intereses de Estados Unidos, y matar a norteamericanos y judíos, en represalia por el conflicto militar contra el régimen de Irán.

Fue identificado como una figura destacada de Kataeb Hezbollah, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos y vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

Según documentos judiciales de Estados Unidos, Al-Saadi y asociados no identificados planificaron, coordinaron y reivindicaron la autoría de al menos 18 atentados terroristas en Europa y dos en Canadá.

Según consta en la denuncia penal, esos ataques "parecen haber sido llevados a cabo tanto en represalia por las recientes acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán como para obligar a Estados Unidos e Israel a detener dichas acciones".

Entre los ejemplos se incluyen el apuñalamiento no mortal de dos hombres judíos en Londres el 29 de abril, así como varios ataques incendiarios contra sinagogas, empresas israelíes y escuelas judías en Ámsterdam, Múnich y otros lugares.

El papel exacto de Al-Saadi no está claro, más allá de las acusaciones de que publicó vídeos propagandísticos de los ataques en las redes sociales después de que ocurrieran.

En una llamada telefónica grabada, Al-Saadi habría dicho, sin darse cuenta, a un informante del FBI que él o sus asociados estuvieron involucrados en los ataques europeos, así como en dos en Canadá.

Las autoridades creen que entre esos incidentes se incluye el tiroteo del 10 de marzo en el consulado de Estados Unidos de Toronto, en el que nadie resultó herido.

El director del FBI, Kash Patel, declaró en X que su agencia había arrestado a Al-Saadi y lo había extraditado a Estados Unidos, calificándolo de "objetivo de alto valor responsable del terrorismo global masivo".

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Al-Saadi compareció el viernes ante un tribunal de Manhattan, donde fue acusado de seis cargos, entre ellos conspiración para proporcionar apoyo material a los grupos terroristas Kataeb Hezbollah y la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

También se le acusa de conspirar y proporcionar apoyo material para actos de terrorismo, así como de conspirar para bombardear un lugar de uso público.

Kataeb Hezbollah forma parte de una red proiraní en Irak que reivindica periódicamente la autoría de ataques contra objetivos de Estados Unidos en Medio Oriente.

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