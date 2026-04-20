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Lunes, 20 de abril de 2026
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Gustavo Petro

Senador Bernie Moreno desmiente al presidente Petro quien dijo que la CIA tenía "datos reales y concretos" de un supuesto atentado contra el candidato Iván Cepeda

abril 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Bernie Moreno - EFE/AFP
Gustavo Petro y Bernie Moreno - EFE/AFP
El legislador republicano dijo en un mensaje en X que las declaraciones del mandatario son "falsas".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado debate al asegurar que la CIA de Estados Unidos estaba al tanto de una presunta amenaza contra el candidato presidencial oficialista, Iván Cepeda.

En un mensaje en su cuenta de X, el 17 de abril, Petro indicó que la principal agencia de inteligencia exterior del gobierno de Estados Unidos ya tenía “los datos reales y concretos” de un posible atentado contra el senador.

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"Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano. Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres", escribió el mandatario en la red social.

Ante eso, el senador republicano Bernie Moreno aseguró en la misma plataforma que las declaraciones del jefe de Estado colombiano son falsas.

"Esto es falso: los funcionarios de EE.UU. no tienen conocimiento de tal amenaza y el Sr. Cepeda ha sido informado de ello. Sin embargo, seguimos muy preocupados por las amenazas a la vida de los otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense", dijo el legislador.

Y añadió: "Como he señalado antes, esperamos que el actual gobierno colombiano tome todas las medidas necesarias para proteger a los candidatos presidenciales".

En la misma plataforma, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció y pidió “máxima alerta para proteger a Paloma Valencia”, candidata del Centro Democrático.

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"De interlocutores del ELN recibo esta información: Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia; Dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta", comentó.

Y concluyó: "La Paz Total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma".

Hace unos días, los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, aspirantes a la Casa de Nariño que hacen oposición al gobierno actual de Petro, recibieron amenazas de muerte.

Coronas fúnebres con los nombres de ambos candidatos, fechas de nacimiento y la leyenda "descansa en paz" con 2026 como año de defunción aparecieron en distintos puntos del país.

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