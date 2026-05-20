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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Raúl Castro

"Esperamos que él vaya a prisión": fiscal de Estados Unidos brinda detalles de histórica acusación contra Raúl Castro

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Raúl Castro - Foto: EFE
Raúl Castro - Foto: EFE
Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, explicó en detalle la acusación formal contra el dictador Raúl Castro.

Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó formalmente una acusación contra varios líderes del régimen cubano, entre ellos, Raúl Castro, por el asesinato de cuatro ciudadanos norteamericanos en 1996.

Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, explicó en detalle la acusación formal contra el dictador Raúl Castro por siete delitos.

Hoy estamos anunciando una acusación, imputando a Raúl Castro y varios otros por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses”, indicó Blanche en una conferencia desde Miami, Florida.

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El señor Castro y los otros están siendo acusados de cargos adicionales, incluyendo destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato”, explicó.

El fiscal general de Estados Unidos aseguró que “la acusación fue devuelta por un gran jurado del distrito de Miami el 29 de abril de 2026 que fue revelada el día de hoy”.

“Por casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado por justicia”, resaltó.

El funcionario aseguró que las cuatro víctimas mortales, Carlos Costa, Armando Alejandro, Mario de la Peña y Pablo Morales, “estaban desarmados, eran civiles que estaban volando en misiones humanitarias para el rescate y protección de personas que estaban huyendo de la opresión”.

“Raúl Castro participó en la conspiración que terminó en el disparo contra los aviones de los civiles”, subrayó.

"Esperamos que él vaya a prisión", enfatizó.

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A su vez, resaltó que “Estados Unidos y el presidente Trump no olvidarán a sus ciudadanos”. “Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo del régimen cubano ha sido acusado en este país por actos de violencia”, describió.

“Si matan estadounidenses, los buscaremos”, sostuvo.

Por su parte, Jason Reding Quiñones, Fiscal del Distrito Sur de Florida, dio a conocer que Raúl Castro “autorizó y vigiló una orden militar que incluía aviones militares para derribar una nave civil sobre aguas internacionales con misiles”.

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