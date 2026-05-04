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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Colombia

"Una orquestación criminal para afectar la democracia": Diego Molano frente a sentencia del Tribunal de Bogotá sobre 'estallido social' de 2021

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El exministro analizó el fallo preferido sobre las jornadas de movilizaciones de ese año que fueron permeadas por grupos terroristas.

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, se refirió en NTN24 a la sentencia del Tribunal de Bogotá sobre el “estallido social” de 2021 que, según el fallo, fue planeado por grupo ilegales terroristas del país.

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Esta sentencia ratifica lo que nosotros dijimos en su momento, en mi caso como ministro de Defensa, que aquí hubo una orquestación criminal para afectar la democracia”, señaló.

Por otro lado, Molano argumentó que la actividad del aparente estallido social “tenía un propósito de desestabilización”.

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“Un grupo político, y ustedes vieron al señor Gustavo Bolívar avivando a los manifestantes a destruir bienes públicos y privados, o a atacar a los policías diciéndoles cerdos”, aseguró.

Y añadió: “Este grupo lo vimos muy activo en las movilizaciones, pero detrás también había, como lo dijo el Tribunal de Bogotá, una orquestación (...) Hoy se ratifica que el ELN estuvo involucrado, pero además el Tribunal ratifica que el Frente II Manuel Marulanda de las Farc también estuvo involucrado”.

Finalmente, dijo que “hubo toda una argucia criminal unida a la política que apoyaron a la primera línea para que se generara este tipo de destrucción”.

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