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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Copa Sudamericana

“Hay que abrir el estadio”: El gol errado más insólito del año se dio en la Copa Sudamericana

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Deportivo Riestra contra Montevideo City Torque de Uruguay en Copa Sudamericana / FOTO: Caotura de video
Deportivo Riestra contra Montevideo City Torque de Uruguay en Copa Sudamericana / FOTO: Caotura de video
Para colmo de males, ese gol desperdiciado pudo significar el empate, pues su equipo perdió y suma su primera derrota en el certamen.

Se disputa la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Deportivo Riestra de Argentina obtuvo su primera victoria no solo en este certamen, sino también a nivel internacional, pues esta es su primera incursión en uno de los torneos Conmebol.

Riestra derrotó 2-1 a Montevideo City Torque de Uruguay, que es el líder del Grupo F que lo terminan de integrar Gremio de Brasil y Palestino de Chile.

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El triunfo del Malevo se empezó a construir tras remontar un gol en contra, Facundo Silvera abrió el marcador para los uruguayos con una ejecución preciosa de tiro libre al minuto 19, por lo que los argentinos remaron contra corriente hasta conseguir darle vuelta.

Primero Juan Randazzo tomó un mal rechazo de la defensa tras un centro desde la mitad de la cancha y lo cambió por gol al minuto 26 y al 40, el mismo Randazzo, que se fue de doblete, aprovechó otro mal rechazo de la defensa de Montevideo, para mandarla a guardar con un zapatazo cruzado.

Sin embargo, cuando el partido se encontraba 1-1, Montevideo City Torque pudo haber cambiado la historia del partido tras errar un gol increíble al minuto 28. Cobraron un tiro de esquina, el arquero salió a cortarlo, pero cacheteo mal el balón dejando el arco solo.

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Ederson Rodríguez la agarró de media volea pero su remate golpeó en el piso y el balón iba a baja velocidad hacia el pórtico, por lo que Kevin Silva quiso asegurarla y agarró el balón rebotando con el arco a disposición y mandó por arriba.

Los comentarios no se han hecho esperar tras haber cometido tal vez la equivocación del año en la Copa Sudamericana: “Tenés que abrir el estadio!! Lo ingenuos hacen eso”, “y eso que entrenan todos los días”, “paraqué te traje”, “hizo la más difícil, comérselo”, entre otros.

Pese a la derrota, Montevideo City Torque conserva el primer lugar del Grupo F con 6 puntos, mientras que Riestra es segundo con 4 a falta del partido entre Palestino y Gremio que podría cambiar las posiciones del grupo.

En la próxima fecha Montevideo City Torque recibe en su casa a Palestino, mientras que Deportivo Riestra se medirá ante Gremio.

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