Esto dijo Neymar cuando se le preguntó sobre un posible fichaje a la MLS de Messi y James Rodríguez

El futbolista Neymar fue consultado este jueves acerca de los rumores que lo vinculan con el FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS).

La MLS ha cobrado una relevancia especial desde la llegada de Lionel Messi al Inter Miami en 2023 y más recientemente con el fichaje de James Rodríguez al Minnesota United a comienzos de febrero.

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En medio de ese auge, varios futbolistas se han sumado a participar en la liga de fútbol de Estados Unidos, mientras que sobre otros se han generado rumores acerca de una posible llegada.

Para Neymar, sin embargo, su futuro aún no es claro, pues al ser preguntado sobre las especulaciones de las que se ha hablado en algunos medios, no fue contundente en su respuesta.

"Sinceramente, no lo sé", dijo el delantero de 34 años al principal conglomerado de medios deportivos a nivel mundial Entertainment and Sports Programming Network (ESPN) el jueves.

El atacante brasileño agregó que tiene la intención de terminar su contrato actual con el Santos, el club de su infancia, que expira a finales de este año.

Neymar, capitán de ese club de la Serie A brasileña, solo ha podido disputar ocho partidos en 2026 debido a una lesión de rodilla.

En la actual campaña con Santos, el excompañero de Messi en el Barcelona ha logrado anotar un total de cuatro goles y dar tres asistencias, para un total de siete apariciones en los ocho duelos que ha disputado.

Las informaciones que circulaban sobre el posible nuevo traspaso de Neymar fueron publicadas a principios de este mes e indicaban que los directivos del FC Cincinnati estaban estudiando opciones para llevar a Neymar a la MLS en el próximo mercado de fichajes de verano.

Neymar regresó al Santos en enero de 2025, donde comenzó su carrera profesional entre 2009 y 2013.

Es más conocido por su paso por los gigantes mundiales Barcelona (2013-17) y Paris Saint-Germain (2017-23), donde también jugó junto a la actual superestrella argentina de la MLS.

Una lesión en el tobillo frenó el rendimiento de Neymar antes de su salida del Paris Saint-Germain, lo que le llevó a jugar brevemente en el Al-Hilal de Arabia Saudí. Su corta estancia se vio interrumpida por una rotura del ligamento cruzado anterior.

Neymar, un jugador clave en la selección brasileña desde 2013, no ha vuelto a jugar con su país desde 2023.

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El célebre atacante, no obstante, manifestado públicamente su deseo de formar parte del equipo brasileño que disputará la Copa Mundial de la FIFA este verano en Norteamérica.