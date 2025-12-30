NTN24
Martes, 30 de diciembre de 2025
Artistas

Varios artistas cancelan sus presentaciones en el Kennedy Center por el cambio de nombre en honor a Donald Trump

diciembre 30, 2025
Por: Diana Pérez
Rebautizo del Kennedy Center | Foto: EFE
Rebautizo del Kennedy Center | Foto: EFE
El pasado 18 de diciembre la Casa Blanca anunció que el famoso Kennedy Center sería rebautizado bajo el nombre de Trump-Kennedy Center.

El mundo del espectáculo en Estados Unidos tiene una nueva polémica luego de conocerse que algunos artistas programados para tocar en el tan esperado evento de fin de año en el Kennedy Center han cancelado.

Las cancelaciones de última hora por parte de algunos de los artistas se deben a que la junta directiva del rebautizado Trump-Kennedy Center está integrada por allegados al mandatario republicano.

Estas cancelaciones masivas provocaron la ira del presidente de la institución, Richard Grenell, quien los acusó de ser “extrema izquierda” y provocar un “boicot”.

“Los artistas que ahora cancelan espectáculos fueron contratados por la anterior dirección de extrema izquierda”, expresó desde su cuenta en la red social de X.

Además, comentó que “las artes son para todos y a la izquierda le enfurece eso" y denunció un supuesto “boicot”.

Entre los artistas que cancelaron esta el reconocido grupo de jazz ‘The Cookers’, que se dio de baja de su concierto el 31 de diciembre.

o

Según el grupo su cancelación se debe a que “el jazz nació de la lucha y de una obstinación incansable por la libertad: libertad de pensamiento, de expresión”.

Por medio de su comunicado, The Cookers también reiteraron que: “No le damos la espalda a nuestro público y queremos asegurarnos de que, cuando volvamos al escenario, la sala pueda celebrar la presencia total de la música y de todos quienes la hacen”.

La compañía de danza Doug Varone and Dancers, cuya presentación en Washington estaba prevista para abril de 2026, también anuló sus funciones.

De acuerdo a lo expresado por la compañía de baile, su decisión se dio a raíz del rebautizo que hizo Donald Trump al Kennedy Center.

En su comunicado Doug Varone and Dancers detalló: “A raíz de la última decisión de Donald Trump de renombrar la sala en su honor, ya no podemos permitirnos, ni pedirle a nuestro público, poner un pie en esta institución antaño prestigiosa”.

El cantante de folk, Kristy Lee, también canceló su concierto para enero de 2026 afirmando que, aunque presentarse es como paga sus facturas, “perder mi integridad me costaría más que cualquier salario”.

El pasado 18 de diciembre la Casa Blanca anunció que el famoso Kennedy Center sería rebautizado bajo el nombre de Trump-Kennedy Center.

El cambio de nombre se dio luego de una votación unánime de la junta directiva de la institución, según informó la Casa Blanca.

Sin embargo, el cambio de nombre fue rechazado por la familia del fallecido presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy.

La nueva dirección de la institución ha eliminado además los espectáculos de drag y los eventos que celebran a la comunidad LGBT+.

En cambio, ha organizado conferencias de la derecha religiosa y ha invitado a artistas cristianos.

Según la prensa estadounidense, la venta de entradas ha disminuido desde la llegada del nuevo consejo de administración.

