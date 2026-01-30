NTN24
Vuelos

Colombia reanuda vuelos de deportación desde Estados Unidos antes del encuentro entre Petro y Trump

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Donald Trump. (EFE)
La cancillería colombiana aseguró en X que aviones militares recogerán a los migrantes indocumentados expulsados para garantizar su "trato digno".

Colombia anunció que reanudará los vuelos de deportación de migrantes desde Estados Unidos en aeronaves colombianas tras ocho meses de suspensión y a pocos días del encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el gusto de informar que a partir de hoy, siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, y en cooperación con la Fuerza Aérea Colombiana, reanudamos los vuelos de repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos”, indicó la Cancillería.

Los mandatarios tendrán un encuentro en la Casa Blanca el próximo martes luego de choques en enero del año pasado, cuando Petro impidió la llegada de vuelos estadounidenses con deportados al denunciar malos tratos y que llegaban esposados, una medida que desató una crisis diplomática.

Petro envió aviones para recoger a sus ciudadanos y luego permitió la entrada de aeronaves de Estados Unidos con la condición de que se respetaran sus derechos.

Sin embargo, en mayo el gobierno suspendió los permisos al argumentar que Washington no cumplió con los acuerdos.

La crisis por las deportaciones en medio de la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal fue el primer desencuentro entre estos dos países tradicionalmente aliados.

Petro llegó a comparar a Trump con Adolf Hitler y en una visita a Nueva York pidió a las fuerzas del orden de Estados Unidos desobedecerle.

El republicano le retiró la visa a su homólogo, lo llamó "líder del narcotráfico" y le impuso sanciones financieras por supuestamente no combatir al tráfico de drogas.

Finalmente, los mandatarios hablaron por teléfono el 8 del mismo mes en términos amables y acordaron una reunión.

Se espera que aborden estrategias para combatir conjuntamente el narcotráfico en Colombia, el mayor productor mundial de cocaína.

