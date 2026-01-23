Quién es el comandante que lidera la ofensiva migratoria más dura del gobierno Trump

Desde que Donald Trump anunció su campaña para frenar la migración ilegal, Greg Bovino, comandante en jefe general de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, ha sido una de las figuras más destacadas de este proyecto.

Los inicios de Bovino empezaron cuando inició su educación en la Universidad de Carolina Occidental donde se licenció en conservación de recursos naturales, posteriormente, siguió sus estudios y tomó una maestría en administración pública.

Empezó trabando por un tiempo en el Departamento de Policía de Boone, en 1996, tiempo después, dejo ese puesto e ingresó a la Academia de la Patrulla Fronteriza.

Sus estudios le abrieron paso para iniciar en el Departamento de Seguridad Nacional y escogió como destino San Diego, cerca de la frontera con México.

Desde ahí, él participó y dirigió procedimientos como la Operación Midway Blitz en Chicago, la cual consistía en arrestar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, asimismo, misiones en Charlotte, Carolina del Norte y Nueva Orleans en Luisiana.

En 2021, Bovino asistió al podcast “Growin with Owen” donde expresó que “la Patrulla Fronteriza ha sido la obra de mi vida y así lo diré siempre”.

De acuerdo con CBS News, el oficial encabezó en Chicago una operación de un mes que acabo con más de 3.200 arrestos, agentes federales bajo su mando patrullaron barrios donde se hospedaba gente hispana.

En una entrevista con la agencia AP, celebró su trabajo, y defendió sus tácticas, las calificó como “ejemplares”.

Sin embargo, en noviembre su trabajo se vio cuestionado por varios tribunales, donde la jueza Sara Ellis emitió una orden dirigida a limitar cómo los agentes de ICE podían usar su fuerza en operativos como Chicago.

Bovino ante este episodio respondió que los agentes siempre usan “la menor fuerza necesaria” y sentenció que “si hubiera tenido más gas, lo hubiera utilizado”.

No obstante, funcionarios de la Casa Blanca defienden los métodos de los agentes, el DHS publicó en sus redes social un video donde el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Stephen Miller lanzó fuertes declaraciones.

“Tiene inmunidad de desempeñar funciones y nadie, ningún funcionario de la ciudad, ningún funcionario del estado, ningún inmigrante ilegal, ningún agitador de izquierda o insurrecto doméstico puede impedirles cumplir con sus obligaciones y deberes legales”, expresó Miller.

Finalmente, Bovino aseguró el año pasado que su trabajo mantiene feliz a Trump, “el presidente nos llamó a todo el equipo solo para decirnos: ‘Gracias, están haciendo un buen trabajo en Los Ángeles”, esto de acuerdo con BBC.