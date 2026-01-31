NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
Sábado, 31 de enero de 2026
Caso Jeffrey Epstein

EE. UU. publica más de tres millones de archivos de Epstein y surge una polémica mención a Bill Gates y Elon Musk

enero 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Bill Gates, Elon Musk | Fotos EFE
Bill Gates, Elon Musk | Fotos EFE
Las publicaciones han arrojado datos sobre los vínculos de Epstein con destacados ejecutivos y figuras del entretenimiento.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado viernes más de tres millones de páginas de archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, junto con fotos y videos, anunció el vicefiscal general Todd Blanche.

o

Blanche dijo que la Casa Blanca no jugó ningún papel en la revisión del extenso registro gubernamental relacionado con Epstein, financiero estadounidense que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 cuando esperaba un juicio por tráfico sexual de menores.

"No le dijeron a este departamento cómo hacer nuestra revisión, qué buscar, qué censurar, qué no censurar", dijo Blanche en una conferencia de prensa.

Estas publicaciones anteriores han arrojado luz sobre los vínculos de Epstein con destacados ejecutivos, celebridades, académicos y políticos, incluidos el presidente Trump y el expresidente Bill Clinton.

En ese contexto, en algunos de esos recientes archivos de Epstein publicados se dio a conocer que el magnate empresarial, desarrollador de Software, Bill Gates le pedía a Jeffrey Eptein “antibióticos” para su esposa Melinda, producto de una presunta ETS de Bill por tener sexo con “chicas rusas”.

Diferentes figuras han reaccionado al documento, una de ellas es el congresista republicano William Timmons que aseguró que “si Bill Gates participó en el tráfico sexual, debe ser procesado con todo el peso de la ley”.

o

Por otra parte, también se filtraron los correos de Elon Musk donde le decía a Epstein “probablemente solos Talulah y yo. ¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en nuestra isla”.


Concorde a eso, el vicefiscal aseguró que "no protegimos ni dejamos de proteger a nadie".

Finalmente, los documentos más significativos publicados hasta la fecha sean dos correos electrónicos del FBI de julio de 2019 que mencionan a 10 "co-conspiradores" de Epstein.

Temas relacionados:

Caso Jeffrey Epstein

Bill Gates

Elon Musk

Enfermedades

Tráfico

Isla

Polémica

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Diosdado Cabello tiene sus días contados”: Héctor Schamis sobre el plan de transición que se está llevando a cabo en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Bukele responde a cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos en CECOT: “¿Por qué son la prioridad única de las organizaciones?”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Entretenimiento

Ver más
Chris Hemsworth | Foto: EFE
Avengers: Doomsday

La increíble transformación física de Chris Hemsworth para su personaje en 'Avengers: Doomsday’

Taipei 101 - Foto EFE
Asia

Sin arnés ni cuerdas: deportista escalará uno de los rascacielos más altos de Asia

Mark Ruffalo y Donald Trump | Foto: AFP
Actor

Mark Ruffalo se fue contra Donald Trump en los Globos de Oro y lo calificó como “el peor ser humano que existe”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
José Luis Rodríguez Zapatero / Foto AFP
España

"Muchos de los que están en las instituciones han colaborado con ETA": directora jurídica de Vox tras nueva querella del partido contra expresidente del gobierno de España

Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Al pingüino no le importan las opiniones de quienes no pueden comprender": la imagen que publicó la Casa Blanca de Trump en medio de tensiones por Groenlandia

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela tras conversación con Delcy Rodríguez: "Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco"

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

.
Copa de África

Otra polémica en la Copa África: Hermano del rey Mohamed VI de Marruecos se negó a entregar el trofeo de campeón a Senegal

Cuba | Foto Canva
Cuba

Embajadas de Europa y América Latina activan planes de evacuación ante la crisis y la presión de Estados Unidos en Cuba

Antonio Ledezma | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Es un régimen que se apoya en las figuras de los rehenes para usar a estos seres humanos como barajitas de cambio": Antonio Ledezma

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre