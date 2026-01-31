EE. UU. publica más de tres millones de archivos de Epstein y surge una polémica mención a Bill Gates y Elon Musk

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado viernes más de tres millones de páginas de archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, junto con fotos y videos, anunció el vicefiscal general Todd Blanche.

Blanche dijo que la Casa Blanca no jugó ningún papel en la revisión del extenso registro gubernamental relacionado con Epstein, financiero estadounidense que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 cuando esperaba un juicio por tráfico sexual de menores.

"No le dijeron a este departamento cómo hacer nuestra revisión, qué buscar, qué censurar, qué no censurar", dijo Blanche en una conferencia de prensa.

Estas publicaciones anteriores han arrojado luz sobre los vínculos de Epstein con destacados ejecutivos, celebridades, académicos y políticos, incluidos el presidente Trump y el expresidente Bill Clinton.

En ese contexto, en algunos de esos recientes archivos de Epstein publicados se dio a conocer que el magnate empresarial, desarrollador de Software, Bill Gates le pedía a Jeffrey Eptein “antibióticos” para su esposa Melinda, producto de una presunta ETS de Bill por tener sexo con “chicas rusas”.

Diferentes figuras han reaccionado al documento, una de ellas es el congresista republicano William Timmons que aseguró que “si Bill Gates participó en el tráfico sexual, debe ser procesado con todo el peso de la ley”.

Por otra parte, también se filtraron los correos de Elon Musk donde le decía a Epstein “probablemente solos Talulah y yo. ¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en nuestra isla”.



Concorde a eso, el vicefiscal aseguró que "no protegimos ni dejamos de proteger a nadie".

Finalmente, los documentos más significativos publicados hasta la fecha sean dos correos electrónicos del FBI de julio de 2019 que mencionan a 10 "co-conspiradores" de Epstein.