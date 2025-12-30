NTN24
Martes, 30 de diciembre de 2025
Perú

Varios turistas resultaron heridos por el choque de dos trenes en ruta a Machu Picchu, Perú

diciembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Un tren de la empresa Peru Rail colisionó de frente con otro de la empresa Inca Rail.

La Policía de Perú informó que unos 15 turistas resultaron heridos, entre ellos unos de gravedad, luego del choque de dos trenes de pasajeros en la ruta a Machu Picchu, en el sureste del país.

De acuerdo con los informes preliminares, el accidente tuvo lugar en la ruta ferroviaria de una sola vía que conecta a la localidad de Ollantaytambo con Machupicchu, en la región andina de Cusco, alrededor de las 13H20 locales (18H30 GMT).

Se informa que un tren de la empresa Peru Rail colisionó de frente con otro de la empresa Inca Rail por razones que aún se desconocen.

Mediante un comunicado, Peru Rail lamentó lo sucedido e indicó que el personal de la compañía “brindó atención de primeros auxilios al maquinista, al jefe de tren y a los pasajeros, activando los protocolos de emergencia y movilizando personal médico”.

“En estos momentos, dos autovagones se encuentran evacuando a las personas heridas hacia el paradero Piscacucho, donde diez ambulancias esperan para su traslado inmediato a los hospitales y centros de salud más cercanos”, puntualizó.

La Policía de Cusco afirmó que 15 personas resultaron heridas y que una estaba en estado grave, según reportes de los medios locales.

Por su parte, la empresa Ferrocarril Transandino, concesionaria de la vía férrea del sureste de Perú, confirmó el incidente e informó que se registraron "daños personales y materiales".

