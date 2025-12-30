¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

El lunes 29 de diciembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un aumento del 23% sobre el salario mínimo para 2026, quedando en $1’750.905 pesos sin el auxilio de transporte, el cual quedó en $249.095.

En total, el aumento quedó en $2′000.000 pesos.

El anuncio recibió las críticas del sector empresarial del país e incluso algunas reacciones internacionales, como la de JP Morgan, uno de los bancos de inversión más importantes a nivel mundial, que advirtió que este aumento generará más desempleo, incremento en la inflación y mayores dificultades fiscales para Colombia.

En entrevista con NTN24, Alberto Bernal, jefe de estrategia global de XP Investments, manifestó su preocupación frente a la situación y analizó el impacto en la economía del país.

"Si uno pudiera acabar la pobreza por decreto, pues sería muy fácil. Y pues desafortunadamente parece que en el gobierno del presidente Petro, ese concepto tan fácil de entender es ajeno a ellos", comentó.

Por otro lado, Bernal advirtió sobre el impacto del aumento del salario en sectores específicos de la economía de Colombia: "Las 105 mil personas que trabajan en los cultivos de flores en los alrededores de Bogotá. En un cultivo normal de flores, el costo del empleo es más o menos el 75 por ciento de toda la operación. Con este incremento tan ridículo, tan absurdo, pues van a quebrar muchísimos floricultores".

Finalmente, el experto en macroeconomía cuestionó la reputación internacional del país: "Colombia, hasta este gobierno que comenzó en el 2022, siempre fue un jugador internacional en las finanzas internacionales, un jugador muy serio. Y yo creo que esa reputación se perdió. La gente en Wall Street ya no cree en la palabra del gobierno de Colombia como sí creía antes".