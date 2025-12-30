NTN24
Martes, 30 de diciembre de 2025
Martes, 30 de diciembre de 2025
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

diciembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el jefe de estrategia global de XP Investments, Alberto Bernal, analizó el reciente anuncio del Gobierno de Colombia.

El lunes 29 de diciembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un aumento del 23% sobre el salario mínimo para 2026, quedando en $1’750.905 pesos sin el auxilio de transporte, el cual quedó en $249.095.

En total, el aumento quedó en $2′000.000 pesos.

o

El anuncio recibió las críticas del sector empresarial del país e incluso algunas reacciones internacionales, como la de JP Morgan, uno de los bancos de inversión más importantes a nivel mundial, que advirtió que este aumento generará más desempleo, incremento en la inflación y mayores dificultades fiscales para Colombia.

En entrevista con NTN24, Alberto Bernal, jefe de estrategia global de XP Investments, manifestó su preocupación frente a la situación y analizó el impacto en la economía del país.

"Si uno pudiera acabar la pobreza por decreto, pues sería muy fácil. Y pues desafortunadamente parece que en el gobierno del presidente Petro, ese concepto tan fácil de entender es ajeno a ellos", comentó.

o

Por otro lado, Bernal advirtió sobre el impacto del aumento del salario en sectores específicos de la economía de Colombia: "Las 105 mil personas que trabajan en los cultivos de flores en los alrededores de Bogotá. En un cultivo normal de flores, el costo del empleo es más o menos el 75 por ciento de toda la operación. Con este incremento tan ridículo, tan absurdo, pues van a quebrar muchísimos floricultores".

Finalmente, el experto en macroeconomía cuestionó la reputación internacional del país: "Colombia, hasta este gobierno que comenzó en el 2022, siempre fue un jugador internacional en las finanzas internacionales, un jugador muy serio. Y yo creo que esa reputación se perdió. La gente en Wall Street ya no cree en la palabra del gobierno de Colombia como sí creía antes".

Temas relacionados:

Economía

Colombia

Gustavo Petro

Salario mínimo Colombia

Dinero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cuáles son las repercusiones del ataque de EE. UU. a una instalación "vinculada al narcotráfico" en Venezuela? Esto dicen los analistas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro
Narcotráfico

¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

Donald Trump - AFP
Donald Trump

“Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a ataca a Irán”: especialista sobre reunión de Trump con Netanyahu

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Esto ya es una guerra": Georg Eickhoff sobre ataque de EE.UU. contra una instalación portuaria en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Administración Trump

Trump confirma que Estados Unidos destruyó una instalación en Venezuela: "Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas"

Donald Trump - Foto EFE/ Bandera de Venezuela - Foto de referencia Canva
Donald Trump

Experto en seguridad analiza qué hay detrás del duro golpe anunciado por Trump a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

Más de Economía

Ver más
Salario mínimo en Venezuela

La devaluación pulverizó el salario mínimo en Venezuela y equivale a 0,49 dólares al mes

Vuelos cancelados

Plus Ultra e Iberia extendieron hasta el 31 de enero la cancelación de vuelos entre Madrid y Caracas

Compras navideñas - Fotos de referencia Canva
Estudio

¿Le aparece publicidad en su celular de temas de los que habla en voz alta? Estudio revela que este fenómeno se amplifica en diciembre

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nasry Asfura, presidente electo de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Consejo Nacional Electoral proclama a Nasry Asfura como nuevo presidente de Honduras tras reconteo de votos

Messi | Foto: EFE
Messi

El Inter Miami de Messi viajará a Colombia para disputar un partido amistoso contra Atlético Nacional

Muere general ruso en un atentado con carro bomba en Moscú - Foto AFP
Rusia

Muere general ruso en un atentado con carro bomba en Moscú en medio de conversaciones para poner fin a la guerra con Ucrania

Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Mundial 2026

La estrella del fútbol que quiere regresar del retiro de su selección para jugar el Mundial 2026

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las liberaciones están supeditadas a los caprichos de este régimen criminal”: Héctor Schamis sobre la excarcelación de presos políticos en Venezuela

Entrenadores de fútbol, Davide Ancelotti y Carlo Ancelotti - Foto: EFE
Ancelotti

Hijo de Carlo Ancelotti, en su primera experiencia como técnico, fue despedido tan solo seis meses después de asumido el cargo

José Serna
Detenciones arbitrarias

Detienen a periodista en Zulia que denunció el mal estado de una importante vía

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre