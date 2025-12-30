"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, habló en La Mañana de NTN24 sobre el riesgo que corren los prisioneros políticos en Venezuela a manos del régimen de Nicolás Maduro.

Una reciente publicación del diario ABC de España mostró que en Venezuela los prisioneros políticos estarían en riesgo de asesinato.

El reporte indica que carceleros del régimen de Nicolás Maduro habrían amenazado a los prisioneros con atacarlos a ellos o a sus familiares en caso de acciones militares de Estados Unidos contra Maduro en Venezuela.

"En total desde el año 2014 ya hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia, eso ya convierte esto en algo sistemático porque estamos hablando de casi 19.000 personas que han sido detenidas", expuso Romero.

El director de la ONG Foro Penal agregó que "hoy día lamentablemente" se toma como algo "común o regular" que una persona muera bajo custodia, y dijo que dicha interpretación no debería ser "la normal".

"Es muy grave porque eso es lo que busca la represión, que tienen tres pilares que la sostienen: el miedo, el tiempo y la resignación", indicó Romero y agregó que "la represión es básicamente en una política de estado", rechazando la práctica.

Romero resaltó también la preocupación de los presos políticos, quienes sienten una "arremetida en su contra", según señaló, y agregó que en este momento hay "más de 900 presos políticos", un número que no se ha reducido en el último tiempo, de acuerdo con lo que explicó.

ABC, cabe resaltar, citó en su reporte a familiares de varios detenidos por parte del régimen de manera arbitraria. Las amenazas fueron confirmadas al diario por Diego Casanova y Andreína Baduel, de la ONG Comité por la Libertad de Presos Políticos (CLIPP).

La denuncia de posibles ejecuciones también fue recibida por la ganadora del Premio Nobel de Paz 2025 y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado.