Martes, 30 de diciembre de 2025
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

diciembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Andreina Baduel, coordinadora del Comité de Familiares de Presos Políticos

La situación en las cárceles venezolanas se torna cada vez más preocupante según denuncias recientes que detallan la amenaza de ejecuciones extrajudiciales a prisioneros políticos en caso de una intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela.

Según un artículo del diario ABC de España, funcionarios de las cárceles del país, entre ellos los del infame Rodeo 1, han emitido advertencias aterradoras a detenidos y sus familias, prometiendo represalias en el caso de que haya un ataque militar sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

“Ustedes van a ser los primeros en ser ejecutados, los vamos a matar si Trump ataca a nuestro presidente Maduro”, se puede leer en la denuncia, la cual ha encendido alarmas internacionales.

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, también ha declarado haber recibido “información de amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial” hacia estos prisioneros, poniendo en evidencia una situación que configura violaciones graves al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos.

Estas declaraciones se sustentan en relatos de familiares y liberados de las prisiones, quienes describen un patrón de intimidación que va más allá de los muros carcelarios y se extiende a sus familias, con amenazas de encarcelamientos arbitrarios si continúan denunciando las condiciones de reclusión.

La activista de derechos humanos Andreina Baduel, coordinadora del Comité de Familiares de Presos Políticos, ha subrayado la realidad devastadora que enfrenta su propio hermano, Yosnar Baduel, preso desde 2021 y sometido a severas torturas psicológicas y físicas.

Explica que “más de 80 presos políticos están en condiciones críticas de salud”, lo cual refuerza la urgencia de acciones internacionales. La activista ha lanzado un llamado a la comunidad internacional para no olvidar la grave situación que se vive en Venezuela y ha hecho eco de las denuncias de posibles ejecuciones, rogando por una solución pacífica a la crisis que garantice la vida y dignidad de estas personas detenidas bajo condiciones inhumanas.

La esperanza para muchos está puesta en un cambio fundamentado por una presión internacional sostenida que pueda rescatar la paz y democracia en Venezuela de forma pacífica. No obstante, la situación geopolítica que involucra a Estados Unidos y Venezuela sigue siendo tensa, con rumores de un despliegue militar estadounidense generando tanto preocupación como esperanza entre las familias afectadas.

