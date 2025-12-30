NTN24
Martes, 30 de diciembre de 2025
¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

diciembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El análisis en La Tarde de NTN24 con Maibort Petit, politóloga venezolana.

Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra Irán y Venezuela por el comercio de drones entre los dos países, una medida que llega cuando Washington intensifica su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

El Departamento de Tesoro estadounidense sancionó a 10 individuos y organizaciones de Venezuela e Irán por la compra de drones de diseño iraní y los esfuerzos para adquirir sustancias químicas para misiles balísticos, entre otras cuestiones.

"El Tesoro está haciendo rendir cuentas a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente propagación de armas mortales en todo el mundo", dijo John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Entre los entes sancionados está la venezolana Empresa Aeronáutica Nacional y su presidente, José Jesús Urdaneta. El Departamento del Tesoro aseguró que la compañía compró drones iraníes.

¿Cuál es el significado y el alcance de esta medida anunciada por Estados Unidos?

El análisis en La Tarde de NTN24 con Maibort Petit, politóloga venezolana.

Temas relacionados:

Sanciones

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Irán

Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump

Departamento del Tesoro

Sanciones a Venezuela

