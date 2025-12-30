“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Las duras políticas migratorias implementadas por Donald Trump durante su regreso a la presidencia han transformado radicalmente el panorama para millones de inmigrantes en Estados Unidos.

Según datos de la administración, más de un millón y medio de personas se encuentran ahora en situación irregular tras la eliminación de múltiples programas de protección.

Para hablar sobre este tema, Óscar Chacón, experto en migración y desarrollo, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado inició diciendo las deportaciones masivas son una “campaña de terror en contra de las personas extranjeras que no son ni de raza blanca ni de habla inglesa ni de origen europea”.

Y que “ha generado temor e incertidumbre dentro de millones de personas que viven en Estados Unidos que han contribuido de manera generosa al bienestar de esta nación”.

“También vale la pena destacar que el ánimo que le da a la población migrante en Estados Unidos y en general es ver como cada vez más sectores de la ciudad estadounidense se pronuncia y toman acción en contra de esta campaña y cruel de asedio”, agregó.

Chacón comentó que encuestas recientes enfocadas en votantes de origen latinoamericano muestran claramente “un patrón de decrecimiento en el apoyo a la administración no solo porque obviamente mintió”.

“Hay que dejar claro que Trump creó una mentira o propagó una mentira que se viene diciendo desde hace 40 años atrás y es que los extranjeros son el problema, que son criminales”, señaló.

El experto en migración puntualizó que con las redadas migratorias la gente “ha visto es como personas trabajadoras, humildes y que contribuyen al bienestar de esta nación son los que están siendo arrestados y deportados”.

Y explicó: “cada vez más sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo de esta campaña ciega basada en mentiras”.