NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
La líder política recibió el pasado 10 de diciembre esta distinción e hizo su primera aparición pública, tras 11 meses en la clandestinidad.

En Club de Prensa de NTN24 se conectaron los periodistas José Luis Sanz y Erick Langer para hablar acerca de lo que significa el premio Nobel de la Paz que se ganó la líder política María Corina Machado y concordaron que la condecoración dignifica la lucha de la democracia.

“Depende si la lucha por la democracia en Venezuela escala a una causa global, es fascinante que suceda en contra posición a la posibilidad del Nobel de Paz de Trump. María Corina Machado simboliza muchas cosas, pero es una incógnita del futuro de Venezuela si se consigue que caiga la dictadura, pero la líder política significa la dignificación de la lucha por la democracia como una herramienta de la lucha por la paz”, dijo Sanz

“Es muy significativo que, hubo fraude en aquellas elecciones del 28 de julio, pero fue ingenioso como Machado y su gente lo pudo comprobar aún en una dictadura, eso fue interesante, el problema es que no ha habido cambio político en Venezuela, así que de alguna forma es una frustración todavía. Estoy de acuerdo que es una mafia que está en el poder, pero para sacarla eso implica violencia, ojalá no se llegue a eso y haya una transferencia pacífica para una mejor Venezuela”, aseguró Langer.

