"En 2008 con Chávez el aumento del 30% se diluyó en 5 meses y luego se llegó a la hiperinflación": economista venezolano expone paralelismos con el aumento del salario mínimo en Colombia

En pleno año electoral, el presidente colombiano Gustavo Petro decretó un incremento del 23% en el salario mínimo para 2026, una medida sin precedentes que ha generado amplia controversia política y económica en el país.

El salario básico ascendió a 2 millones de pesos colombianos, incluido el auxilio de transporte, equivalente a 540 dólares mensuales.

La decisión ha sido calificada por expertos como desproporcionada, especialmente considerando que el Producto Interno Bruto de Colombia crecería este año 3.4% y la inflación, según el DANE, cerraría cerca del 5.2%.

El aumento salarial representa 5.5 veces más que el índice inflacionario, lo que genera preocupación sobre sus consecuencias económicas.

Según Asocapitales, el transporte público subirá al menos 200 pesos por encima de lo previsto. Inicialmente se había estipulado un aumento del 11% en los sistemas de transporte masivo, pero con este incremento salarial se espera un alza adicional significativa. También se prevé que los precios de alimentos y restaurantes aumenten debido a las subidas en costos de producción y transporte.

Los elementos indexados directamente al salario mínimo, que subirán al menos 23% a partir del primero de enero, incluyen copagos de salud, multas de tránsito, servicios notariales, aportes a la seguridad social de personas independientes y algunas cuotas de administración.

La medida recuerda las acciones del expresidente venezolano Hugo Chávez, quien en 2008 anunció un incremento salarial del 30%. Ese año, la inflación en Venezuela cerró en 30.9%, la mayor del continente según el Banco Central de Venezuela. En 2012, Chávez repitió la medida con otro aumento superior al 30%, cerrando el año con una inflación del 39.6%. En 2014, Nicolás Maduro implementó una medida similar, alcanzando una inflación anual del 68.5%, preludio de la megahiperinflación posterior.

El economista Aldo Contreras explicó que "todo aumento desproporcional del salario respecto de lo que ha sido el crecimiento del Producto Interno Bruto en una economía genera inflación".

Contreras señaló que "el presidente Gustavo Petro, adicionalmente a ser el presidente de la República, también es economista", y cuestionó la aplicación de medidas que contradicen principios económicos básicos en medio de un escenario electoral presidencial.

Actualmente, cerca de 11.4 millones de trabajadores colombianos se encuentran en la informalidad, ganando menos de 1.500.000 pesos. Los expertos advierten que este número podría aumentar, ya que las pequeñas y medianas empresas enfrentarán dificultades para absorber el incremento salarial, generando despidos masivos y mayor desempleo.