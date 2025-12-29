“Si Maduro no entrega el poder, va a ser una derrota para Trump y él no está dispuesto a eso”: experto en seguridad

Este lunes el presidente Trump anunció que Estados Unidos destruyó una instalación en Venezuela.

"Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas. Atacamos todos los barcos y ahora hemos atacado la zona", dijo Trump, sin dar más detalles, en su complejo de Mar-a-Lago, en Florida.

Horas después, el Comando Sur de Estados Unidos, confirmó un nuevo ataque a una narcolancha en aguas sudamericanas, esta vez, en el Pacífico.

Para hablar sobre este tema, Arturo Grandon, analista de seguridad y CEO del Security College US, conversó con El Informativo de NTN24.

El invitado señaló que: “se había dicho anteriormente que las acciones terrestres iban a comenzar pronto, pero debemos que tener en cuenta que a lo mejor se van a intensificar en estos días”.

“Hasta el 31 de diciembre cuentan con el presupuesto para mantener lo que es la flota frente a las costas de Venezuela”, agregó.

Para Grandon esto significa que “algo de gran envergadura se aproxima para lo que es Venezuela” y que en el fondo “todo lo que ha dicho Maduro, las bravuconadas que ha lanzado y todo lo que ha hecho a la prensa internacional en el fondo es una derrota para él”.

“De nuevo aparecieron ciertos voceros de gobierno para tratar de llegar a algún tipo de salida negociada de Nicolás Maduro y lo que se dice extraoficialmente es que Donald Trump no está de acuerdo”, puntualizó.

El experto también acotó que “sería una gran derrota para él (Donald Trump) haber movilizado toda esta cantidad de medios con lo que significa en el costo económico y no cumplir con el objetivo”.

“Si no se lleva adelante el que Maduro entregue el poder de la forma que sea va a ser una derrota para el presidente Trump y él no está dispuesto a eso”, concluyó.