Martes, 23 de diciembre de 2025
Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

diciembre 23, 2025
Por: Arturo McFields
Tras la aguda crisis económica de 2025, Cuba se ha convertido en el país con más presos políticos de América Latina.

Estas navidades no serán una noche buena para 2,156 presos políticos y sus familiares. Los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua han determinado que pensar distinto es un delito que se paga con cárcel, exilio o la muerte.

Cuba es el país con más presos políticos en América Latina y la dictadura más longeva del hemisferio. El régimen de 66 años totaliza 1,192 detenciones, entre ellos 123 mujeres y 35 niños. Los autócratas no respetan nada.

Prisoners Defenders reporta que el Código Penal cubano castiga el ejercicio de la libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación o asociación. Los delitos incluyen “peligrosidad social predelictiva, propaganda enemiga y sedición”.

Cuba es el único país de América Latina que defiende, promueve e implementa la pena de muerte. El régimen cubano este año asesinó y provocó la muerte de muchos presos políticos entre ellos Yan Carlos González de 44 años.

En Venezuela, Nicolás Maduro ha recrudecido la represión y los arrestos. Una respuesta desesperada y cobarde ante el despliegue militar de Estados Unidos, la incautación de buques petroleros y la destrucción de 28 narco embarcaciones.

Venezuela es el segundo país con más presos políticos y desaparecidos en América Latina. Según la organización Foro Penal, al 20 de diciembre se reportaron 902 presos políticos, entre ellos 120 mujeres y 4 adolescentes.

Aunque la dictadura de Nicolás Maduro se vende al mundo como víctima de una agresión, en la práctica es responsable de más de 10,000 asesinatos entre 2013 y 2023, de acuerdo a datos de la organización PROVEA.

En Venezuela las cárceles son centros de torturas y terror. Muchos presos políticos son asesinados o inducidos a morir lentamente. Uno de los casos más recientes y atroces fue el de Alfredo Diaz, líder opositor y ex gobernador de Nueva Esparta.

Nicaragua. Hasta inicios de diciembre, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, registró 62 detenciones. Todavía impera un subregistro de arrestos, desapariciones, hostigamientos y penas de casa por cárcel.

En este último informe se destaca el arresto de 18 adultos mayores en condiciones de alto riesgo y padecimientos de salud. La persistencia de estas detenciones evidencia la ausencia de criterios humanitarios y un uso punitivo de la privación de libertad.

La persecución religiosa en Nicaragua continúa. Los feligreses se ven constantemente limitados en el ejercicio de sus creencias. Lideres eclesiales como el pastor Rudy Palacios, guardan prisión por predicar al niño de Belén y su mensaje de paz.

Presos políticos entregados muertos. Al igual que en Cuba y Venezuela, en Nicaragua muchos presos políticos son torturados hasta morir o sin recibir medicamentos. Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas son algunas de las más recientes víctimas del régimen.

Sin vergüenzas. México, Brasil y Colombia son tres de los principales cómplices de los más de 2mil presos políticos de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Callan, ignoran y defienden estos regímenes sanguinarios.

El fin de las dictaduras está cerca. La máxima presión de Estados Unidos sobre Venezuela está debilitando a Maduro, pero también a Cuba. Las incautaciones petroleras están dejando a la tiranía sin combustible y sin financiamiento para reprimir.

Por primera vez los regímenes hemisféricos cierran el año con menos presos políticos y mayor presión sobre sus cabezas. La libertad está cada vez más cerca. El milagro del niño Jesús nos renueva y reafirma que ninguna dictadura es eterna.

 

*El autor es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega. Es exalumno del seminario de Seguridad del National Defense University y el curso de liderazgo de Harvard y Harvardex.

