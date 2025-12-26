"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

El régimen de Maduro excarceló en las últimas horas, en plena Navidad, a decenas de presos políticos. En total, 71 presos políticos detenidos tras las protestas posteriores a las elecciones del 2024 fueron liberados en la madrugada del 25 de diciembre.

Entre los liberados hay 65 hombres, 3 mujeres y 3 adolescentes. En el último año y medio, cuando Edmundo González ganó las elecciones, se han detenido a más de 2.400 personas acusadas de terrorismo, entre otros delitos.

Orlando Moreno y Xiomara Sierra, dirigentes de Vente Venezuela, además de Fátima Sequea Torres, a quien el régimen tiene a su madre de 71 años de edad detenida arbitrariamente y otros dos familiares más, analizaron en Ángulo que lo que significan estas excarcelaciones por parte del régimen.

“El Cartel de los Soles no ha liberado a nadie. Estas personas han sido excarceladas con medidas cautelares, causas penales abiertas y grilletes, prácticamente. Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen les ha dado un acuerdo un poco más largo para simular una normalidad que no existe”, indicó Moreno.

Por su parte, Sequea Torres aseguró que además de su madre, su hermano fue torturado y recibe amenazas de ejecución extrajudicial.

“Tengo tres familiares presos políticos, mi madre, de 71 años, mi prima, de 63, y mi hermano, que se encuentra en el Rodeo 1 bajo las amenazas de asesinato y de muerte del director de ese recinto carcelario”, denunció.

“Ya mi madre tiene tres meses secuestrada, según dicen que fue imputada por delitos de terrorismo, terrorismo que es el delito que le imputan a todos. Ha sido llevada varias veces al hospital porque mi madre sufre de la tensión. Y el caso de mi hermano que estaba en el piso 4, torturado, expulsado, lo bajaron a la celda, pero sigue sin recibir medicamentos, sin recibir paquetería y menos una visita”, añadió.

Orlando Moreno también se refirió a las amenazas que están recibiendo los presos políticos en Venezuela.

“Mientras el régimen intenta lavarse la cara con esta acción, dentro de las cárceles, como Rodeo 1, los presos políticos están recibiendo amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial por parte de estos órganos represivos. Es una situación de vida o muerte. Están siendo incluso intimidados bajo custodia lo que constituye un crimen de lesa humanidad. El régimen es responsable de cualquier daño físico o psicológico que sufran estas personas totalmente indefensas”, declaró.

“Excarcelan a uno para bajar la tensión externa, mientras mantienen intacta la estructura para secuestrar a otros mañana", advirtió.

En el mismo sentido, se pronunció Xiomara Sierra, quien expresó que “el régimen no es garante de los derechos humanos en Venezuela, más bien es un régimen que tortura, que encarcela y amenaza”.

A su vez, sostuvo que “en las cárceles venezolanas no hay terroristas, hay inocentes y el régimen lo sabe”.

“El régimen lo que quiere es lavarse la cara, pero es imposible que un régimen que tortura, que amenaza, que es violador de derechos humanos, se pueda lavar la cara ante el mundo cuando los ojos del mundo están en Caracas y están en el centro de tortura más grande de Latinoamérica, como es el Helicoide y como también están los otros centros de tortura, Tocorón, El Rodeo”, subrayó.