NTN24
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Excarcelaciones

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

diciembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Orlando Moreno y Xiomara Sierra, dirigentes de Vente Venezuela, además de Fátima Sequea Torres, a quien el régimen tiene a su madre de 71 años de edad detenida arbitrariamente y otros dos familiares más, analizaron en Ángulo que lo que significan estas excarcelaciones por parte del régimen.

El régimen de Maduro excarceló en las últimas horas, en plena Navidad, a decenas de presos políticos. En total, 71 presos políticos detenidos tras las protestas posteriores a las elecciones del 2024 fueron liberados en la madrugada del 25 de diciembre.

Entre los liberados hay 65 hombres, 3 mujeres y 3 adolescentes. En el último año y medio, cuando Edmundo González ganó las elecciones, se han detenido a más de 2.400 personas acusadas de terrorismo, entre otros delitos.

Orlando Moreno y Xiomara Sierra, dirigentes de Vente Venezuela, además de Fátima Sequea Torres, a quien el régimen tiene a su madre de 71 años de edad detenida arbitrariamente y otros dos familiares más, analizaron en Ángulo que lo que significan estas excarcelaciones por parte del régimen.

El Cartel de los Soles no ha liberado a nadie. Estas personas han sido excarceladas con medidas cautelares, causas penales abiertas y grilletes, prácticamente. Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen les ha dado un acuerdo un poco más largo para simular una normalidad que no existe”, indicó Moreno.

o

Por su parte, Sequea Torres aseguró que además de su madre, su hermano fue torturado y recibe amenazas de ejecución extrajudicial.

Tengo tres familiares presos políticos, mi madre, de 71 años, mi prima, de 63, y mi hermano, que se encuentra en el Rodeo 1 bajo las amenazas de asesinato y de muerte del director de ese recinto carcelario”, denunció.

“Ya mi madre tiene tres meses secuestrada, según dicen que fue imputada por delitos de terrorismo, terrorismo que es el delito que le imputan a todos. Ha sido llevada varias veces al hospital porque mi madre sufre de la tensión. Y el caso de mi hermano que estaba en el piso 4, torturado, expulsado, lo bajaron a la celda, pero sigue sin recibir medicamentos, sin recibir paquetería y menos una visita”, añadió.

Orlando Moreno también se refirió a las amenazas que están recibiendo los presos políticos en Venezuela.

“Mientras el régimen intenta lavarse la cara con esta acción, dentro de las cárceles, como Rodeo 1, los presos políticos están recibiendo amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial por parte de estos órganos represivos. Es una situación de vida o muerte. Están siendo incluso intimidados bajo custodia lo que constituye un crimen de lesa humanidad. El régimen es responsable de cualquier daño físico o psicológico que sufran estas personas totalmente indefensas”, declaró.

Excarcelan a uno para bajar la tensión externa, mientras mantienen intacta la estructura para secuestrar a otros mañana", advirtió.

En el mismo sentido, se pronunció Xiomara Sierra, quien expresó que “el régimen no es garante de los derechos humanos en Venezuela, más bien es un régimen que tortura, que encarcela y amenaza”.

A su vez, sostuvo que “en las cárceles venezolanas no hay terroristas, hay inocentes y el régimen lo sabe”.

“El régimen lo que quiere es lavarse la cara, pero es imposible que un régimen que tortura, que amenaza, que es violador de derechos humanos, se pueda lavar la cara ante el mundo cuando los ojos del mundo están en Caracas y están en el centro de tortura más grande de Latinoamérica, como es el Helicoide y como también están los otros centros de tortura, Tocorón, El Rodeo”, subrayó.

Temas relacionados:

Excarcelaciones

Liberación de presos políticos

Presos políticos en Venezuela

Régimen de Maduro

Derechos Humanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Centrarse en los logros y aprendizajes adquiridos: psicólogo clínico brinda consejos para manejar la tristeza y la nostalgia en las fiestas de fin de año

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Mi madre se encuentra en riesgo por su condición de salud": hija de preso político en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Zelenski se reunirá en los próximos días con el presidente Donald Trump - Fotos: AFP
Zelenski

Zelenski anuncia que tendrá reunión “al más alto nivel” con Trump y que “pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo”

Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo
Vladimir Padrino

Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo y le envía mensaje

María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de Paz / FOTO: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado habló de cuándo regresará a Venezuela y que hará todo lo posible para "poner fin a esta tiranía"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Zelenski se reunirá en los próximos días con el presidente Donald Trump - Fotos: AFP
Zelenski

Zelenski anuncia que tendrá reunión “al más alto nivel” con Trump y que “pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo”

Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo
Vladimir Padrino

Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo y le envía mensaje

María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de Paz / FOTO: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado habló de cuándo regresará a Venezuela y que hará todo lo posible para "poner fin a esta tiranía"

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado no asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz en Oslo

Duván Zapata en el juego del Torino ante Cremonese - Foto: EFE
Fútbol italiano

"Tenerlo en el campo es un problema para cualquier equipo": presidente del Torino sobre Duván Zapata

Incendio en Hong Kong (AFP)
Hong Kong

Incendio en Hong Kong deja 94 muertos y decenas de desaparecidos: ya es catalogado como "el peor" en casi 80 años

Estafa

José Youssef Boutros, dueño de Café Kaldi, es sentenciado por estafar $ 1.5 millones en Venezuela en la "trama cripto"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre