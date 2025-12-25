Centrarse en los logros y aprendizajes adquiridos: psicólogo clínico brinda consejos para manejar la tristeza y la nostalgia en las fiestas de fin de año

Para muchos, la Navidad y el Año Nuevo, son fechas propicias para celebrar, bailar y pasar ratos de esparcimiento. Sin embargo, para otros también es un tiempo en que emociones como la tristeza, la nostalgia y la culpa salen a relucir debido que esta época remueve ausencias, frustraciones y cuentas pendientes.

Para conversar sobre este importante tema de salud mental, La Tarde de NTN24 habló con el psicólogo clínico Leocadio Martín, quien brindó algunos consejos de autocuidado en estas fechas para recibir el 2026.

"Es común hacer balances a final de año", señala Leocadio Martín, pero advierte que estos no deben convertirse en un juicio personal. "Se trata de una revisión honesta y de mirar sobre todo aquellas cosas que conseguimos", enfatizó.

Según Martín, centrarse en los logros y aprendizajes adquiridos frente a las situaciones difíciles puede ayudar a obtener una perspectiva más realista y positiva del año que termina.

Para aquellos que experimentan nostalgia o tristeza durante la Navidad y el Año Nuevo, Martín sugiere que la mejor manera de lidiar con estas emociones es respetar los propios sentimientos y los de los demás.

"Hay personas para quienes la Navidad no es sinónimo de alegría, sino de recuerdos y ausencias", explica, subrayando la importancia de no imponer expectativas sobre cómo deben celebrarse las fiestas.

Martín también enfatiza el respeto como clave en estas fechas. "El problema no es no sumarse a las fiestas, sino imponer nuestro malestar a los demás", advierte. Subraya la importancia de validar nuestras emociones y permitirnos sentir, sin dejar que estas emociones nos atrapen. "Las emociones no van a desaparecer por ignorarlas, al contrario, suelen intensificarse", concluye.

Al abordar el mes de enero, Martín se refiere a él como un mes de "aterrizaje", aconsejando no exigirnos demasiado tras las celebraciones.

"Enero no es para castigarte por diciembre, sino para recolocarte poquito a poco", sugirió. Este enfoque permite una transición más sana, con el establecimiento de metas sostenibles que faciliten el regreso paulatino a las rutinas normales.