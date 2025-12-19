NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Consejo de Seguridad de la ONU

Consejo de seguridad de la ONU se reunirá de urgencia ante escalada de tensiones entre EE.UU. y Venezuela

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Consejo de Seguridad de la ONU | Foto: EFE
Consejo de Seguridad de la ONU | Foto: EFE
La reunión fue solicitada este jueves por Venezuela y respaldada por sus aliados China y Rusia.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas pautó para el próximo martes 23 de diciembre, una reunión para abordar las crecientes tensiones entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, en momentos donde Estados Unidos bloqueó la salida e ingreso de buques petroleros a Venezuela.

o

El bloqueo de tanqueros, además se suma a sanciones económicas, cierre del espacio aéreo y el mega despliegue militar contra el narcotráfico que se mantiene en el Caribe.

La reunión fue solicitada este jueves por Venezuela y respaldada por sus aliados China y Rusia.

"Solicitamos que se convenga una reunión urgente del Consejo de Seguridad para discutir la agresión en curso de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela", indica la misiva.

El pasado 17 de diciembre Maduro informó que sostuvo una conversación telefónico con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y denunció una "escalada de amenazas" tras el anuncio de Washington de un "bloqueo total" a buques sancionados.

Maduro "subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz", agregó el texto.

o

Por su parte, Farhan Haq, portavoz de la ONU afirmó que Guterres, quiere evitar una "mayor escalada" en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Temas relacionados:

Consejo de Seguridad de la ONU

Despliegue militar de Estados Unidos

Buque

Buque petrolero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos quedarnos quietos cuando una persona injustamente está detenida": tía de primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Están amedrentando a la población venezolana": denuncian presencia de cuerpos de seguridad venezolanos en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Política

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Venezuela

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Diosdado Cabello, PSUV - Foto AFP
Premio Nobel de la Paz

Diosdado Cabello encabezará marcha el mismo día de la entrega del Nobel a Machado: "Tenemos el mejor de los premios: el pueblo"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Transición democrática

Organización de derechos humanos detalla lo que debe pasar en los primeros 100 días tras un cambio político que posibilite una transición democrática en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello (EFE)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Lo que queremos los demócratas del mundo es que se vaya Maduro y que caiga la dictadura": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA

Buque y despliegue militar de Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

¿Es posible un ataque de Estados Unidos en Venezuela en los próximos días? Esto dijo analista en NTN24

.
Brasil

Letal virus amenaza con la extinción del guacamayo que inspiró a la película animada 'Río'

Latinoamérica | Foto Canva
Forbes

Estas son las latinoamericanas incluidas en el ranking de Forbes de "las 100 mujeres más poderosas del mundo"

Airbus A320 (AFP)
Airbus

Evacúan a 169 pasajeros tras incendio cerca de un avión en aeropuerto de Brasil

María Corina Machado, Nobel de Paz

Mejor tarde que nunca: presidente de Panamá entrega a Machado un vestido que le regaló para la ceremonia del Nobel

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Uruguay - Foto: EFE
Bielsa

"Soy tóxico, el que se relaciona conmigo, empeora", la confesión de DT sudamericano que clasificó a su selección al Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre