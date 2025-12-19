Consejo de seguridad de la ONU se reunirá de urgencia ante escalada de tensiones entre EE.UU. y Venezuela

El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas pautó para el próximo martes 23 de diciembre, una reunión para abordar las crecientes tensiones entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, en momentos donde Estados Unidos bloqueó la salida e ingreso de buques petroleros a Venezuela.

El bloqueo de tanqueros, además se suma a sanciones económicas, cierre del espacio aéreo y el mega despliegue militar contra el narcotráfico que se mantiene en el Caribe.

La reunión fue solicitada este jueves por Venezuela y respaldada por sus aliados China y Rusia.

"Solicitamos que se convenga una reunión urgente del Consejo de Seguridad para discutir la agresión en curso de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela", indica la misiva.

El pasado 17 de diciembre Maduro informó que sostuvo una conversación telefónico con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y denunció una "escalada de amenazas" tras el anuncio de Washington de un "bloqueo total" a buques sancionados.

Maduro "subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz", agregó el texto.

Por su parte, Farhan Haq, portavoz de la ONU afirmó que Guterres, quiere evitar una "mayor escalada" en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.