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Martes, 28 de abril de 2026
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Petróleos de Venezuela

Venezuela firmó acuerdos entre PDVSA y la Corporación Nacional de Hidrocarburos de Italia (ENI)

abril 28, 2026
Por: Natalya Baquero González
Foto de referencia de PDVSA (AFP)
Foto de referencia de PDVSA (AFP)
La firma de estas alianzas se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores; estuvieron lideradas por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

ste miércoles Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) dio a conocer que llevó a cabo la firma de nuevos acuerdos del sector energético e hidrocarburos con una cooperación italiana con la finalidad de fortalecer la reactivación del sector energético de la nación caribeña.

De acuerdo con la información compartida con PDVSA en red social de Instagram, la firma de estas alianzas se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores; estuvieron lideradas por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

“La firma de acuerdos entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), el Ministerio de Hidrocarburos y la Corporación Nacional de Hidrocarburos de Italia (ENI), que contempla el contrato para el desarrollo de actividades primarias del área Junín V en la Faja Petrolífera del Orinoco”, indicó Petróleos de Venezuela.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen, por medio de un comunicado, señaló que esto tiene como “objetivo central fortalecer la producción conjunta y optimizar la exportación de petróleo”.

Según esta cartera, la nueva alianza se encuentra “enfocada en la ampliación de operaciones en proyectos de gas natural y crudo liviano, sectores en los que la empresa italiana posee una trayectoria consolidada”.

Esta firma se produce luego de que el pasado 12 de marzo Delcy Rodríguez catalogara a la empresa italiana ENI como uno de los principales “aliados estratégicos para el robustecimiento del sector energético”.

Desde la captura y extracción de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, y bajo la fuerte presión de los Estados Unidos, la hora encargada de la dictadura ha impulsado reformas como la ley de hidrocarburos y de minería para atraer a inversiones privadas y extranjeras, por medio de la industria petrolera, por medio de la cual pretende “estabilización económica y el bienestar social de los venezolanos”.

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