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Lunes, 27 de abril de 2026
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Fútbol

El Real Madrid confirmó que Kylian Mbappé está lesionado: ¿se pierde el Mundial?

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (EFE)
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (EFE)
El capitán de la selección francesa, que fue sustituido durante el partido del viernes pasado ante el Betis, tiene afectado un "músculo semitendinoso de la pierna izquierda".

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, confirmó este lunes el club español, sin precisar la duración de la baja de su estrella por lo que hay alarma sobre si llegará en óptimas condiciones al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El capitán de la selección francesa, que fue sustituido durante el partido del viernes pasado ante el Betis, tiene afectado un músculo que forma parte de los isquiotibiales, según el diagnóstico de los servicios médicos del Real Madrid.

"Se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda", informó el Real Madrid en un comunicado, después de que el capitán de la selección francesa se retirara lesionado durante el empate 1-1 del Madrid contra el Real Betis en La Liga el pasado viernes.

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El Madrid, segundo en la liga española a 11 puntos del líder Barcelona, se enfrenta al Espanyol el domingo antes de medirse al conjunto catalán el fin de semana siguiente en donde podría no estar el francés.

El Real Madrid indicó inicialmente que Mbappé había sufrido una sobrecarga muscular, pero pruebas posteriores confirmaron que su máximo goleador estaba lesionado.

Si el Madrid pierde puntos contra el Espanyol sin él y el Barcelona derrota a Osasuna el sábado, el equipo de Hansi Flick se proclamará campeón por segunda temporada consecutiva.

Mbappé ha sufrido varias lesiones esta temporada, lo que ha generado preocupación en Francia de cara al Mundial en territorios norteamericanos que comienza el 11 de junio.

El jugador de 27 años, campeón del mundo en 2018, estuvo aquejado por un problema de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante dos meses, la baja más larga de su carrera, y admitió que le causó "frustración, enfado y ansiedad".

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Francia integra el Grupo I de la Copa del Mundo junto a Senegal, Irak y Noruega en el que es una de las zonas más competitivas en la primera fase del campeonato.

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