Ante los repetitivos actos violentos por parte del régimen de Irán hacia la población civil, los Estados Unidos e Israel llevaron a cabo acciones militares dirigidas directamente al régimen de Alí Jamenei.

El régimen de los ayatolás es acusado de asesinar a miles de personas por el simple hecho de salir a las calles, alzar su voz y manifestar su deseo de libertad. Muchas de estas personas, entre ellas jóvenes con tan solo 18 años, han sido condenadas a orca pública.

Otras de las acciones brutales del régimen iraní hacia la población civil que llevaron a los Estados Unidos e Israel a intervenir militarmente son:

El sometimiento, ahorcamiento de homosexuales.

Mujeres reprimidas violentamente.

Ejecuciones sumarias.

Manifestantes acribillados por la guardia revolucionaria.

Disidentes torturados.

Civiles extranjeros secuestrados

El cierre de comunicaciones.

Adicionalmente, el régimen de ayatolá es acusado de enriquecimiento de uranio a altos niveles, con los cuales pretendía la producción de armas nucleares. Motivo ante el cual la administración del presidente Donald Trump en varias ocasiones manifestó que no permitiría que “un régimen que comete semejantes atrocidades tenga un arma nuclear”.

El ataque de Estados Unidos e Irán contra objetivos de la tiranía iraní:

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que inició ataques "de gran envergadura" contra el régimen de Irán.

El mandatario norteamericano afirmó en un video que el objetivo es "reducir a nada" la marina iraní y "eliminar amenazas inminentes" causadas por el régimen.

Entre tanto el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en X que su país hizo parte de la operación: "Mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, hace poco tiempo, Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán", comentó.