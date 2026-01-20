NTN24
María Corina Machado

"Vengo a decirles que Venezuela será libre gracias al coraje, resiliencia y organización de su pueblo": María Corina Machado en encuentro con congresistas de Estados Unidos

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
La líder democrática se reunió con legisladores en el Congreso de Estados Unidos.

La líder democrática venezolana María Corina Machado se reunió este martes con legisladores en el Congreso de Estados Unidos.

En medio de una rueda de prensa, la Nobel de Paz 2025 afirmó categóricamente que Venezuela será libre y ratificó su compromiso con la presidencia de Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo del país.

“Continuaremos trabajando y tendremos una Cuba libre y una Nicaragua libre. Y por primera vez en la historia tendremos a las Américas libre del comunismo, de las dictaduras y del narcoterrorismo”, afirmó.

"Les vengo a decir que Venezuela será libre gracias al coraje, resiliencia y organización del pueblo de Venezuela y por el apoyo decidido de líderes que han visto esta única posibilidad de transformar a las Américas en un territorio de democracia y libertad. Mi profundo agradecimiento en nombre del pueblo de Venezuela y de nuestro presidente electo Edmundo González Urrutia al presidente Donald Trump y su Gobierno", agregó.

La líder democrática definió su causa como "una lucha existencial por la vida", además de "una lucha ética por la verdad, y una lucha espiritual por el bien".

En su discurso, Machado subrayó que Venezuela y Estados Unidos comparten los mismos principios y valores que "construyeron esta nación" y que "nuestros padres fundadores defendieron en Venezuela".

Por su parte, Carlos Giménez, congresista de Estados Unidos, destacó la figura de María Corina Machado como "la líder indiscutida de Venezuela".

"Es un privilegio estar sentado aquí hablando con María Corina Machado, una persona extraordinaria que tiene, por supuesto, todo lo que ha mostrado el coraje excepcional que ha arriesgado su vida una y otra vez a diario por su país, por la libertad de su gente", afirmó.

Para Giménez, Machado no es solo una voz en el escenario político de Venezuela, sino una persona que, según él, si las elecciones fueran justas y libres, sería la ganadora de las elecciones.

"En la historia no hay muchas personas como usted que sacrifiquen todo por la causa de la libertad para su pueblo, Venezuela (…). Estoy seguro de que, si hubiera una elección mañana en Venezuela, usted sería la presidenta", indicó.

