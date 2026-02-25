Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

La crisis de la salud en Colombia cobra una nueva víctima días después de que el país se conmocionó con la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años, que padecía de hemofilia y que falleció por falta de medicamentos.

Recientemente, se conoció el trágico final de Cecilia Quintero, madre de un hijo con movilidad reducida, quien murió tras sufrir un infarto mientras esperaba en un dispensario de Cúcuta la entrega de medicamentos y pañales que llevaba reclamando desde septiembre.

VEA TAMBIÉN “Estamos sin el medicamento”: familiar del niño fallecido Kevin Acosta que también padece hemofilia o

En un video grabado antes de su muerte, la mujer de 70 años exigía que le solucionaran la necesidad para su familiar que, según dijo, quedó en silla de ruedas y con una discapacidad del 70% tras un ataque paramilitar.

"Ya tiene desde el año pasado, desde septiembre, que no le entregan. Y llegaron pañales y resulta que no los quieren entregar", denunció momentos antes de su fallecimiento.

Quintero también manifestó antes de su muerte presuntas irregularidades en el manejo de los medicamentos: "Hay medicina que la están vendiendo por fuera. He visto y me consta que venden medicina de uso institucional y ¿de dónde la sacan?, de las farmacias", afirmó.

El insólito caso de Cecilia Quintero se suma al de Kevin Acosta, el niño cuya muerte reciente conmocionó al país por la falta de medicamentos.

De acuerdo con vendedores de salud en Cúcuta, existen miles de casos similares en la ciudad, donde pacientes llevan más de un año esperando una solución definitiva.