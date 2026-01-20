"EE. UU. con esta administración llegó para hacer la rendición de cuentas": vocera del Departamento de Estado habla de logros de Trump incluida la captura de Maduro

Este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su primer aniversario de su segundo mandato, un año que llega marcado por la caída del dictador Nicolás Maduro, como el mayor de los logros de su administración.

Para hablar sobre este tema, Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre los logros del actual gobierno, Molano comentó que "la estrategia de política exterior de esta administración es bastante clara y es una repriorización al hemisferio occidental y a las prioridades que afectan a los Estados Unidos".

"Ya aseguramos nuestra frontera suroccidental, vemos cero cruces ilegales. Incluso, en el cruce del Darién, donde había tanta inseguridad para los migrantes, de los que se aprovechaban estas organizaciones trasnacionales", añadió.

VEA TAMBIÉN "La redemocratización en Venezuela es útil para todo el continente": Washington Abdala analiza importancia de reunión de María Corina Machado en la OEA o

Y explicó que "hemos visto deportaciones de millones. Más 2.5 millones de deportaciones y autodeportaciones, la revocación de visas; todo esto para asegurar el territorio nacional".

Resaltó, además, la que definió como “la rendición de cuentas de lo que hace parte esa operación que vimos en Venezuela y todas nuestras acciones contra el crimen organizado trasnacional".

La vocera en español del Departamento de Estado de Estados Unidos detalló que "en el hemisferio occidente tenemos muchos desafíos en común y Estados Unidos con esta administración llegó para hacer la rendición de cuentas y hacer ver que cuando Estados Unidos es más seguro y prospero también le afecta a todo el hemisferio".

Y enfatizó que en cuanto a la lucha antidrogas "vamos a ver mucho más logro en este aspecto". Además recalcó que "hasta ahora hemos visto unas incautaciones gigantes no solamente en el hemisferio occidental, sino en otras regiones como África y Europa".