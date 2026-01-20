NTN24
Departamento de Estado de Estados Unidos

"EE. UU. con esta administración llegó para hacer la rendición de cuentas": vocera del Departamento de Estado habla de logros de Trump incluida la captura de Maduro

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, conversó con NTN24 sobre el primer año de la gestión del presidente Donald Trump en su segundo mandato.

Este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su primer aniversario de su segundo mandato, un año que llega marcado por la caída del dictador Nicolás Maduro, como el mayor de los logros de su administración.

Para hablar sobre este tema, Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre los logros del actual gobierno, Molano comentó que "la estrategia de política exterior de esta administración es bastante clara y es una repriorización al hemisferio occidental y a las prioridades que afectan a los Estados Unidos".

"Ya aseguramos nuestra frontera suroccidental, vemos cero cruces ilegales. Incluso, en el cruce del Darién, donde había tanta inseguridad para los migrantes, de los que se aprovechaban estas organizaciones trasnacionales", añadió.

o

Y explicó que "hemos visto deportaciones de millones. Más 2.5 millones de deportaciones y autodeportaciones, la revocación de visas; todo esto para asegurar el territorio nacional".

Resaltó, además, la que definió como “la rendición de cuentas de lo que hace parte esa operación que vimos en Venezuela y todas nuestras acciones contra el crimen organizado trasnacional".

La vocera en español del Departamento de Estado de Estados Unidos detalló que "en el hemisferio occidente tenemos muchos desafíos en común y Estados Unidos con esta administración llegó para hacer la rendición de cuentas y hacer ver que cuando Estados Unidos es más seguro y prospero también le afecta a todo el hemisferio".

Y enfatizó que en cuanto a la lucha antidrogas "vamos a ver mucho más logro en este aspecto". Además recalcó que "hasta ahora hemos visto unas incautaciones gigantes no solamente en el hemisferio occidental, sino en otras regiones como África y Europa".

"EE. UU. con esta administración llegó para hacer la rendición de cuentas": vocera del Departamento de Estado habla de logros de Trump incluida la captura de Maduro

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

El tren de alta velocidad AVE de la compañía nacional de ferrocarriles españoles RENFE (R) se ve junto al tren de alta velocidad del operador privado Iryo de la empresa ILSA en la estación de Atocha en Madrid, el 26 de febrero de 2023-Foto: AFP
Accidente de tren

Varios muertos y heridos en un accidente de dos trenes en Córdoba, al sur de España

Donald Trump - AFP
Donald Trump

Donald Trump dice que le "encantaría" involucrar a María Corina Machado de "alguna manera" en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Presidente Trump dice que Cuba "está lista para caer" tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Brian May, guitarrista de Queen, y Freddy Mercury / FOTO: EFE-Canva
Música

“El mejor regalo de Navidad”: Brian May dio a conocer canción inédita de Queen que quedó por fuera del segundo álbum de la banda

Piden la liberación de Roland Carreño - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Confirman la excarcelación de varios periodistas en Venezuela entre los que se encuentran Roland Carreño y Carlos Julio Rojas

Enzo Maresca junto a los jugadores del Chelsea Pedro Neto y Reece James | Foto: EFE
Chelsea

El Chelsea devela el motivo por el que despidió al técnico Enzo Maresca quien ganó en julio pasado el Mundial de Clubes

Manifestación exige libertad de presos políticos - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Todos los venezolanos necesitamos hoy en día un psicólogo, venimos de altos y bajos": esposa de Carlos Rojas, periodista excarcelado del régimen venezolano

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre