Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Trump dice que sólo una "rendición incondicional" de Irán pondría fin al conflicto en Oriente Medio

marzo 6, 2026
Por: David Esteban Pinzón
El mandatario de Estados Unidos adelantó que "Irán tendrá un gran futuro" cuando Washington lo convierta "en un país económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que no buscará ningún acuerdo con Irán, del que solo espera una "rendición incondicional" para poner fin al conflicto iniciado el pasado sábado.

"¡No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional!", escribió Trump en su red social, Truth Social.

o

La publicación llegó mientras Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones de la milicia libanesa Hezbolá en Beirut, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaba que los ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán estaban "a punto de aumentar limitada".

Trump mencionó que, después de dicha rendición por parte del régimen iraní y la elección de "Líder(es) grandioso(s) y aceptable(s)", Washington trabajaría con sus aliados "para sacar a Irán del borde de la destrucción" y hacerlo económicamente más grande, mejor y más fuerte.

"Después de eso, y tras la selección de uno o varios líder(es) grandioso(s) y aceptable(s), nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos sin descanso para sacar a Irán del borde de la destrucción y convertirlo en un país económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Irán tendrá un gran futuro", escribió Trump.

El presidente cerró su mensaje con un guiño a su lema MAGA, Make America Great Again (Devolverle la grandeza a Estados Unidos), popularizado, principalmente, en su campaña presidencial de 2016.

"Hagamos que irán vuelva a ser grande (MIGA!)". ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP", concluyó Trump.

El mandatario de Estados Unidos, cabe resaltar, aseveró el jueves que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo del régimen Irán tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, cuyo hijo, aseveró, le parece un candidato inaceptable.

"El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy", expresó Trump a los medios y agregó que Estados Unidos probablemente volvería al conflicto en un plazo de cinco años si no hubiera un líder favorable a Washington en Irán.

o

No está claro, sin embargo, de qué manera Trump podría desempeñar un papel en la selección de un nuevo líder supremo del régimen de Irán, una decisión que toma una asamblea de ayatolás en su mayoría firmemente opuestos a Estados Unidos.

