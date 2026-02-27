NTN24
Tormenta solar

Científicos desarrollan método clave para predecir el impacto de tormentas solares

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Sol | Foto Canva
Con matemáticas avanzadas, los expertos ya prevén eventos solares desde este año hasta el 2027.

La Universidad Autónoma de México desarrolló un innovador método para detectar y anticipar las superllamaradas solares con antelaciones que alcanzan meses y hasta años.

El proyecto fue liderado por el Dr. Víctor M. Velasco Herrera, perteneciente de la (UNAM) y publicado en la revista científica Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Este desarrollo se da en medio de que la Tierra esta experimentando potentes erupciones detectadas en la cara no visible del Sol. Un ejemplo de ello, fueron las potentes tormentas solares del 14 y 20 de mayo del 2024.

Ese año la sonda Solar Orbiter había detectado múltiples superllamas masivas en el hemisferio oculto solar, los registros indican categorías de X11.1 el 14 de mayo.

Seguido, se evidenciaron eventos de magnitudes de x9.5 y x.97, el 15 de mayo, sin embargo, esta fue escalando, puesto que el 20 de mayo los registros indicaron que la magnitud llego a x16.5.

Creamos nuestro pronóstico sin saber de estas superllamaradas en la cara oculta. Cuando se descubrieron durante la revisión del artículo, coincidieron perfectamente con nuestros patrones predichos”, explicó Herrera.

La recolección de datos satélites centrados en las emisiones de rayos X solares, permitieron a los expertos determinar dos factores fundamentales para las predicciones de tormentas solares.

Fases del proyecto

  1. Los científicos localizaron regiones especificas en el Sol, donde se acumula energía magnética y las erupciones son más devastadoras.
  2. Hallaron dos ciclos de actividad rítmica, uno ostenta una duración de 1,7 años y otro de 7 años aproximadamente.
Los dos datos son importantes, ya que cuando los ciclos se convergen en fases específicas, la probabilidad de que estalle una tormenta solar aumenta. Con matemáticas avanzadas se prevé el lugar exacto que queda más en riesgo.

Datos 2025-2026

  • Los científicos señalan que desde el año pasado hasta a mediados de este año, el hemisferio sur, posee mayor riesgo de enfrentar latitudes 5°S y 25°S.
  • Los inicios del 2027 pronostican latitudes 10°N y 30°N, en el hemisferio norte.

Finalmente, destacaron que anticiparse a estos eventos permite que las agencias especiales y empresas de servicios básicos tomen acciones preventivas.

