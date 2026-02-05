"Parece que Delcy Rodríguez está cooperando en entregar a Alex Saab a EE. UU.": Sergio de la Peña

Sergio de la Peña, exsubsecretario adjunto de Defensa para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, dijo en entrevista con NTN24 que Alex Saaab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, "debe de ser tratado como el delincuente que es" luego de que fuentes como The New York Times aseguraran que fue detenido junto a Raúl Gorrín.

"El señor Saab fue arrestado cuando yo estuve como subsecretario del punto de Defensa en Cabo Verde. El señor fue cayó bajo la custodia de la FBI, se lo llevaron a los Estados Unidos, fue juzgado, fue sentenciado. Y el presidente Biden, en un cambio de prisioneros, decidió soltarlo, regresó a Venezuela. Y ahora parece que está cooperando el régimen de Delcy Rodríguez en entregarlo a las autoridades de los Estados Unidos", expresó de la Peña.

"Pienso que debe de ser tratado como el delincuente que es. Ese señor es el que se encargaba de hacer todo tipo de tratos con países que son enemigos de los Estados Unidos, en trámites financieros. Y tenía un cargo dentro del gobierno de Venezuela, que supuestamente era un agente de Venezuela, pero era colombiano", agregó desde la Conferencia de Acción de Líderes Conservadores (CPAC).

Peña, quien era subsecretario de Defensa de Trump cuando el colombiano fue arrestado por primera vez en 2020 de Estados Unidos, también contó que Saab "trató de buscar asilo diplomático, pero eso obviamente no aplica en el caso de él, porque se sabe que él ya ha actuado de una manera ilegal. Y ahora se está pidiendo que lo entreguen a los Estados Unidos de nuevo".

El exsubsecretario adjunto de Defensa aseguró sentir "frustración" cuando Saab fue dejado en libertad en Cabo Verde. "Ese señor ya había sido enjuiciado en una corte norteamericana, había sido sentenciado y luego fue soltado. Ahora, obviamente por punto de vista mío que yo era parte de la administración del presidente Trump, era una frustración significativa", subrayó.

De la Peña expuso, sin embargo, que cree que Saab "todavía puede ser procesado y puede regresar a los Estados Unidos", pero aclaró que, al no ser abogado ni entender completamente los términos legales, no tiene muy claros cuáles serán los trámites en el proceso.