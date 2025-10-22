NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Israel

Vicepresidente de EE. UU. advierte que desarmar a Hamás será "muy difícil" y prometió reconstruir Gaza

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
La visita de JD Vance busca reforzar el apoyo al alto el fuego y los planes de reconstrucción negociados por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El vicepresidente estadounidense JD Vance advirtió este miércoles que desarmar a Hamás y reconstruir Gaza será un desafío superlativo, una promesa que hace parte del alto el fuego promovido por Washington entre Israel y el movimiento terrorista.

"Tenemos una tarea muy difícil por delante: desarmar a Hamás y reconstruir Gaza, para mejorar la vida de la población de Gaza, pero también para garantizar que Hamás ya no represente una amenaza para nuestros amigos en Israel", dijo Vance.

"Estamos creando un día después increíble con una visión completamente nueva de cómo establecer un gobierno civil, cómo garantizar la seguridad allí y quién podría proporcionarla", dijo.

"No será fácil", pero "es posible", consideró. "Realmente estamos creando un plan de paz y una infraestructura aquí donde no existía nada hace apenas una semana y un día", agregó.

Vance afirmó que el acuerdo sobre Gaza también podría allanar el camino para alianzas más amplias para Israel en Medio Oriente.

Sus declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén.

Durante una conferencia de prensa el martes en la ciudad de Kiryat Gat, al sur de Israel, Vance expresó su "gran optimismo" respecto al mantenimiento de la tregua a pesar de la violencia del pasado fin de semana.

Por su parte, Netanyahu aseguró que se habían debatido ideas para "el día después".

El presidente americano quiere reactivar los Acuerdos de Abraham, concluidos durante su primer mandato, entre Israel, por un lado, y los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos, por otro.

