Hamás entregó un nuevo cuerpo de un rehén a Israel y se comprometió a devolver a todos los demás: "Podría tomar algún tiempo"

Este viernes, el grupo terrorista Hamás entregó a Israel los restos de otro rehén cautivo en la Franja de Gaza e indicó que el “proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo”.

La noticia fue confirmada por la oficina del primer ministro israelí en un comunicado en el que aseguró que la entrega se dio por mediación de la Cruz Roja. “Israel recibió, por intermediación de la Cruz Roja, el ataúd con un rehén muerto”, precisó.

El Gobierno del país hebreo añadió que los restos fueron entregados a las fuerzas de seguridad en Gaza y serán identificados en un centro de análisis médico en Israel.

El movimiento islamista palestino es acusado por el propio Israel de violar los términos de la tregua implementada el 10 de octubre. Mientras que Hamás pide tiempo ante las dificultades de encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino, en ruinas por dos años de guerra.

"El proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo", precisó en su cuenta de Telegram el movimiento, que gobierna el enclave palestino desde 2007.

Ante el fin de los combates, Hamás aprovechó para retomar el control del territorio y hace unos días anunció la ejecución de varios hombres a quienes presentó como "colaboradores" de Israel.

En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump, que intercedió en la negociación, amenazó con "ir a matar" a los miembros de Hamás si el grupo "no deja de matar gente" en Gaza.

El acuerdo de alto al fuego establecía que el regreso de los rehenes, tanto vivos como muertos, se iba a producir antes del lunes a las 09H00 GMT, 72 horas después del inicio del cece de las hostilidades.

Aunque el movimiento extremista liberó a tiempo a los últimos 20 rehenes vivos, solo ha entregado los cuerpos de nueve fallecidos, de los 28 que se comprometió a devolver.