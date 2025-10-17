NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Viernes, 17 de octubre de 2025
Israel - Hamás

Hamás entregó un nuevo cuerpo de un rehén a Israel y se comprometió a devolver a todos los demás: "Podría tomar algún tiempo"

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Guerra en Gaza - AFP
Guerra en Gaza - AFP
La entrega fue confirmada por la oficina del primer ministro israelí en un comunicado.

Este viernes, el grupo terrorista Hamás entregó a Israel los restos de otro rehén cautivo en la Franja de Gaza e indicó que el “proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo”.

La noticia fue confirmada por la oficina del primer ministro israelí en un comunicado en el que aseguró que la entrega se dio por mediación de la Cruz Roja. “Israel recibió, por intermediación de la Cruz Roja, el ataúd con un rehén muerto”, precisó.

o

El Gobierno del país hebreo añadió que los restos fueron entregados a las fuerzas de seguridad en Gaza y serán identificados en un centro de análisis médico en Israel.

El movimiento islamista palestino es acusado por el propio Israel de violar los términos de la tregua implementada el 10 de octubre. Mientras que Hamás pide tiempo ante las dificultades de encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino, en ruinas por dos años de guerra.

"El proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo", precisó en su cuenta de Telegram el movimiento, que gobierna el enclave palestino desde 2007.

Ante el fin de los combates, Hamás aprovechó para retomar el control del territorio y hace unos días anunció la ejecución de varios hombres a quienes presentó como "colaboradores" de Israel.

o

En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump, que intercedió en la negociación, amenazó con "ir a matar" a los miembros de Hamás si el grupo "no deja de matar gente" en Gaza.

El acuerdo de alto al fuego establecía que el regreso de los rehenes, tanto vivos como muertos, se iba a producir antes del lunes a las 09H00 GMT, 72 horas después del inicio del cece de las hostilidades.

Aunque el movimiento extremista liberó a tiempo a los últimos 20 rehenes vivos, solo ha entregado los cuerpos de nueve fallecidos, de los 28 que se comprometió a devolver.

Temas relacionados:

Israel - Hamás

Guerra

Franja de Gaza

Rehenes

Muertos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Activista venezolana Sairam Rivas recibió el premio Hillary Rodham Clinton 2025 por su lucha por los derechos de los presos políticos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Actualidad

Ver más
Piden intercepción del papa en la situación de presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos

Piden que el papa León XIV interceda en la liberación de todos los presos políticos en Venezuela antes de la canonización de José Gregorio Hernández

Donald Trump | Foto EFE
Estados Unidos

Trump vuelve a desafiar al sistema judicial y menciona una medida extrema: la Ley de Insurrección si bloquean los despliegues militares en EE.UU.

Pete Hegseth - Foto AFP
Estados Unidos

Secretario de Guerra de Estados Unidos convoca a cientos de generales a una inusual reunión

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Piden intercepción del papa en la situación de presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos

Piden que el papa León XIV interceda en la liberación de todos los presos políticos en Venezuela antes de la canonización de José Gregorio Hernández

Jugadores del FPC convocados a la Vinotinto para juegos amistosos de octubre - Foto referencia: EFE
Selección de Venezuela

Estos son los jugadores del fútbol colombiano convocados por Venezuela para la doble fecha FIFA de octubre

Donald Trump | Foto EFE
Estados Unidos

Trump vuelve a desafiar al sistema judicial y menciona una medida extrema: la Ley de Insurrección si bloquean los despliegues militares en EE.UU.

Pete Hegseth - Foto AFP
Estados Unidos

Secretario de Guerra de Estados Unidos convoca a cientos de generales a una inusual reunión

Partido de Gales contra Bélgica | Foto: AFP
Mundial 2026

Insólito: partido entre Gales y Bélgica por las eliminatorias europeas por el Mundial de 2026 tuvo que ser interrumpido por invasión de una rata

Brasil campeón de la Copa América 2007 - Foto: EFE
Selección de Brasil

Exfigura de la selección de Brasil y el Real Madrid visitó lugar turístico en Venezuela y se llevó enorme regalo

Selecciones de fútbol - Foto AFP
Mundial 2026

Proponen como candidata a ganar el Mundial a inesperada selección que ha derrotado a los campeones del mundo en los últimos partidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda