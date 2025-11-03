NTN24
Lunes, 03 de noviembre de 2025
Michoacán

Violencia política en Michoacán no da tregua: ¿qué pasa con las medidas de protección en México?

noviembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Roxana Juárez, consultora en seguridad nacional, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24.

El fin de semana un alcalde fue asesinado a balazos durante un evento público en el estado de Michoacán, en el oeste de México, una región azotada por la violencia ligada al crimen organizado, informaron autoridades.

Se trata de Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, una importante zona de producción agrícola para exportación.

Michoacán es un estado del oeste de México del tamaño de Costa Rica. Es un importante productor de aguacate, principalmente de exportación hacia Estados Unidos, y de otros frutos como el limón.

No obstante, el inmenso estado se ha visto asolado por años por la violencia ligada al crimen organizado, cuyos grupos y bandas suelen extorsionar a distintos productores.

Asimismo, el asesinato del alcalde ocurrió a pocos días de que Bernardo Bravo, un importante productor de limón de Michoacán, fuera asesinado a balazos.

Roxana Juárez, consultora en seguridad nacional, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 para hablar de la escalada de violencia en el estado mexicano.

Violencia política en Michoacán no da tregua: ¿qué pasa con las medidas de protección en México?

