Viernes, 28 de noviembre de 2025
¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Juan Manuel Ruiz, director de noticias de la FM de RCN, y Gustavo Nieto, subdirector de Noticias RCN, hablaron en Club de Prensa Colombia.

La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha captado la atención nacional e internacional. Con una votación de seis votos a favor y tres en contra, la sala plena del CNE ha emitido un fallo histórico contra la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022.

La medida surge tras la constatación de que se sobrepasaron los topes electorales y se recibieron financiaciones prohibidas sumando más de 3.500 millones de pesos.

A pesar de la magnitud de las sanciones, el presidente Gustavo Petro ha rechazado rotundamente el fallo. Asegura que no hubo financiación del narcotráfico en su campaña y atribuye la responsabilidad de las acusaciones a la oposición.

Este proceso administrativo, que implica sanciones económicas cuantiosas, también recae sobre el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fungía como gerente de la campaña en ese momento.

Junto a él, otras figuras clave como la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Mogollón deberán responder por estas infracciones. Los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica también están en la lista de sancionados, enfrentando multas por 1.100 millones de pesos.

El fallo señala que entre la primera y segunda vuelta presidencial, la campaña de Petro incumplió los límites con un gasto que superó los 3.000 millones de pesos. En adición, se omitieron cerca de 3.600 millones en sus reportes, y la segunda vuelta incluyó más de 556 millones de financiación ilegal, proveniente de, entre otros, el Sindicato de los Maestros y la Unión Sindical Obrera.

Juan Manuel Ruiz, director de noticias de la FM de RCN, y Gustavo Nieto, subdirector de Noticias RCN, hablaron en Club de Prensa Colombia para analizar el tema.

USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Luis Peche, activista venezolano
Represión

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pudiera obtener una cantidad de garantías importantes si se sienta a negociar su salida del poder": Alejandro Hernández sobre asedio de EE. UU. sobre el régimen

