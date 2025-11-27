Fiscal de Maduro asegura que lanchas atacadas por Estados Unidos sólo llevaban atún

El fiscal del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, cuestionó las operaciones de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas por narcotráfico en el Caribe, alegando que solo llevaban "peces" y "bolsas de atún".

"Quiero destacar como un rechazo total del Ministerio Público el ataque a 20 lanchas en aguas internacionales contra embarcaciones, supuestamente transportando drogas ilícitas y al parecer lo que había eran peces, bolsas (...) con atún, con camarones", dijo.

Al mismo tiempo remarcó que unas 80 personas han sido "asesinados serialmente ... en ataques en el Caribe y el Pacífico, que se han llevado a cabo totalmente practicando crímenes de lesa humanidad, sin discriminación alguna".

A juicio del jefe del Ministerio Público, Estados Unidos ha "violado el derecho internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El uso de la fuerza letal contra un buque civil en aguas internacionales está generalmente prohibido, a menos que sea en defensa propia o esté autorizado por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este caso que he mencionado, nada de ello ha ocurrido".

"Han quemado en una hoguera todos los libros de derecho, todos los tratados internacionales de derechos humanos, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, hace ya siglos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada el 10 de diciembre de 1948".

Para el 13 de noviembre, Estados Unidos había reconocido la muerte de 79 personas murieron y dos heridas y repatriadas a sus países de origen desde el inicio de las operaciones contra el narcotráfico en aguas internacionales.

La administración del presidente Donald Trump califica a estas lanchas de terroristas narcotraficantes, responsables de miles de muertes en Estados Unidos, sin presentar pruebas.

El gobierno estadounidense no ha explicado públicamente la justificación legal de su decisión de atacar las embarcaciones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que los ataques que ha llevado a cabo la Administración del presidente Donald Trump contra presuntas narcolanchas en el Caribe son legales, por lo que los responsables militares no pueden ser procesados judicialmente por ello.

Según argumentó un portavoz del Departamento de Justicia, "los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado y, como tales, son órdenes legales".