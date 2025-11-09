NTN24
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Christian Nodal

Artista mexicano critica política migratoria de Donald Trump durante un concierto en Estados Unidos: "Ha sido algo muy fuerte para mí"

noviembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Concierto genérico / FOTO: EFE
El artista reflexionó sobre la situación a la que se enfrentan los migrantes en este país luego de que parte de sus músicos no les dieran la visa.

El cantante mexicano Christian Nodal criticó la política migratoria de Donald Trump en medio de una presentación en California.

Durante su concierto, el artista reflexionó sobre la situación a la que se enfrentan los migrantes en Estados Unidos.

“Ha sido algo muy fuerte para mí”, inició diciendo el cantante.

Nodal reveló que su equipo ha tenido varios inconvenientes con esta política luego de que les rechazaran la visa.

“Tenemos ya ocho años pisando con la visa de trabajo americana y esta vez a muchos de mis mariachis se la negaron”, afirmó.

Ante ello, llamó a la comunidad latina a mantenerse unida y a seguir luchando por un futuro mejor.

“Nos está afectado a todos. Así que hay que estar bien unidos como latino, como raza latina, como raza que trabaja, que viene aquí con un sueño, el de crecer, mejorar y de ser alguien en la vida”, puntualizó.

“Cuando las posibilidades son nulas en el país propio, uno vive a través de lo que comentan lo bello que es el sueño americano y tan hermoso que es venir a trabajar a este lindo país como en cualquier otro”, agregó.

El Gobierno del presidente Donald Trump avanza con su dura política migratoria con el fin de controlar la inmigración irregular. Y es que desde que el republicano asumió su segundo mandato no consecutivo, en enero de 2025, ha implementado importantes cambios en dicha materia.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 2 millones de personas en situación irregular han salido del país desde entonces, incluidas aproximadamente 1.6 millones deportaciones voluntarias, comúnmente conocidas como autodeportaciones, y 527,000 deportaciones oficiales.

Sin embargo, la Administración ha manifestado insatisfacción con el actual ritmo de deportaciones que ha llevado a cabo el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), por lo que ha prometido una aceleración en estos procedimientos.

Trump fijó una meta de casi 600,000 deportaciones para el primer año de su mandato y estaría implementando una reorganización dentro de la cadena de mando del ICE para cumplir dicho objetivo.

En esta reestructuración, al menos una docena de directores profesionales serán reemplazados por agentes de la patrulla fronteriza, en un intento por fortalecer la integración entre las diferentes agencias de seguridad. Se trata de un movimiento que buscaría optimizar las operaciones y aumentar la eficacia de las deportaciones.

Pero mientras el Gobierno busca cumplir con sus objetivos de deportación, los defensores de los derechos de las personas migrantes expresan preocupaciones sobre sus derechos y su tratamiento.

