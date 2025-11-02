Asesinan a tiros a un alcalde en México durante un evento público

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Un alcalde fue asesinado a balazos durante un evento público en el estado de Michoacán, en el oeste de México, una región azotada por la violencia ligada al crimen organizado, informaron autoridades.

Michoacán es un estado del oeste de México del tamaño de Costa Rica. Es un importante productor de aguacate, principalmente de exportación hacia Estados Unidos, y de otros frutos como el limón.

Se trata de Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, una importante zona de producción agrícola para exportación.

"Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida", dijo la Secretaría de Seguridad Pública mexicana en la red social X.

El estado se ha visto asolado por años por la violencia ligada al crimen organizado, cuyos grupos y bandas suelen extorsionar a distintos productores.

En Michoacán, con costas en el Pacífico, operan bandas narcotraficanetes como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero pasado como "organizaciones terroristas extranjeras" por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El asesinato del alcalde ocurrió a pocos días de que Bernardo Bravo, un importante productor de limón de Michoacán, fuera asesinado a balazos.

Bravo había denunciado en reiteradas ocasiones extorsiones a su gremio.