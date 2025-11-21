"¿Qué estaremos pagando?": venezolanos en redes enumeran los cuatro eventos de 2025 relacionados con entretenimiento y deporte que dejaron un vacío difícil de llenar

2025 seguramente será un año que los venezolanos, en líneas generales, tratarán de olvidar lo más pronto posible por cuenta de varias competencias deportivas y de entretenimiento que no tuvieron un final feliz.

VEA TAMBIÉN Futbolista venezolano sub-17 es viral en su país por copiar el look de Ronaldo Nazário en 2002: con este corte de cabello marcó gol o

En rede sociales, por estos días, diferentes venezolanos usuarios de plataformas como Instagram, X, Facebook, entre otras, han enumerado un ranking negativo de los eventos que dejaron un vacío difícil de llenar.

En la posición número 4 aparece el Mundial de Desayunos, un proyecto digital elaborado por el creador de contenido español Ibai Llanos.

En ese espacio, los criollos, con su característico desayuno de arepas, empanadas y malta, perdieron ante el pan con chicharrón del Perú.

En el puesto número 3, aparece la eliminación de la selección venezolana de fútbol sub-17 del Mundial de Qatar en 16 avos de final con el combinado norcoreano.

En el peldaño 2 aparece la derrota de Venezuela en el Miss Universo 2025 celebrado en Tailandia, certamen de belleza que logró capitalizar México.

VEA TAMBIÉN Así retumbó un estadio de béisbol en México cuando anunciaron que Fátima Bosch se había coronado como la nueva Miss Universo o

Y en el puesto número 1, como era de esperarse, recae en el adiós de un sueño difícil de concretar: la despedida de la Vinotinto del Mundial 2026.

Como si se tratara de un duro golpe al corazón de los venezolanos, el equipo de la absoluta nacional dependía de sí mismo para meterse en el repechaje rumbo a la cita orbital, no obstante, perdieron como local 3 – 6 frente a Colombia, mientras Bolivia hacía la tarea en El Alto, al sacar tres puntos de oro ante Brasil.

VEA TAMBIÉN Lluvia de críticas para Soteldo y 'El Brujo' Martínez por polémico video tras no ser convocados para los amistosos de la Vinotinto o

En redes, a modo broma, vale resaltar, muchos venezolanos han dejado comentarios como: “Dios mío... ¿Qué estaremos pagando?”, “De todo esto lo más doloroso fue no ir al repechaje, ‘Bocha’ nos dejó con la pata hinchada”, “La verdad que los salados no saben de día de descanso”, “Somos gente guerrera, nos caemos y nos levantemos”, “Dios nos está haciendo fuertes, para luego hacernos felices”.