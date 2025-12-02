NTN24
Hijo del Chapo Guzmán

Joaquín Guzmán López, hijo del 'Chapo', se declaró culpable de narcotráfico en EE. UU. y prometió cooperar con la justicia

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Foto: AFP
Joaquín Guzmán es el segundo de los hijos del 'Chapo' que enfrenta la justicia en EE. UU.

Joaquín Guzmán López, hijo del capo narcotraficante mexicano "El Chapo", encarcelado en Estados Unidos, se declaró culpable ante un tribunal federal en Chicago de tráfico de drogas y participación en una organización criminal.

Según los términos de este acuerdo de culpabilidad, Guzmán López, de 39 años, enfrenta al menos diez años de prisión por el cargo relacionado con su participación en una organización criminal.

En cuanto al cargo de tráfico de drogas, por el cual podría ser condenado cadena perpetua, el juez podría dictar una sentencia reducida dependiendo de su nivel de cooperación con la justicia.

o

A cambio, el hijo de "El Chapo" se comprometió a "cooperar plena y sinceramente en cualquier asunto que le sea requerido" por la justicia estadounidense, proporcionando información y testimonios "completos y veraces".

Joaquín Guzmán es el segundo de los hijos del 'Chapo' que enfrenta la justicia en EE. UU., luego de que, Ovidio Guzmán López, detenido sin derecho a fianza tras su extradición de México a Estados Unidos en 2023, se declarara culpable en julio pasado en Nueva York de cargos similares.

Ambos están acusados, junto con otros dos hermanos actualmente prófugos, Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Guzmán Salazar, de haber asumido las actividades de su padre, Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder el cartel de Sinaloa.

"El Chapo", de 68 años, cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, tras ser condenado en 2019.

Al frente de una facción conocida como "Los Chapitos", los hijos de "El Chapo" introdujeron desde México grandes cantidades de cocaína, metanfetamina, marihuana y otras drogas a territorio estadounidense, según el acta de acusación.

Este lunes, cuando la jueza Sharon Johnson Coleman le preguntó a Joaquín Guzmán López cómo se ganaba la vida, éste contestó: "Tráfico de drogas", lo que provocó risas en la sala, según informó el diario Chicago Tribune.

Tras su detención en Texas en julio de 2024, Guzmán López había negado ser culpable de narcotráfico, blanqueo de dinero y uso de armas de fuego.

Guzmán López fue arrestado a su llegada a Texas en una avioneta privada. Iba acompañado por el cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael "Mayo" Zambada, entonces uno de los hombres más buscados del mundo.

o

Un año y cuatro meses después, Guzmán López reconoció por primera vez que había secuestrado a Zambada después de fingir que necesitaba su ayuda para resolver una disputa, según el acuerdo de culpabilidad consultado por la AFP.

Durante su encuentro, varios cómplices de Guzmán López esposaron a Zambada, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo condujeron al aeródromo desde donde despegó la avioneta rumbo a Estados Unidos.

Lo hizo, según admitió, "con la esperanza" de obtener cierta indulgencia por parte del gobierno estadounidense.

En agosto, Zambada, que dijo tener 75 años, también se declaró culpable de narcotráfico. Esto no impedirá sin embargo que termine sus días en una cárcel de Estados Unidos, como su exsocio "El Chapo".

Tras los arrestos de Joaquín Guzmán López y de Zambada se intensificaron los enfrentamientos entre "Los Chapitos" y la facción del veterano capo por el control del cartel de Sinaloa.

