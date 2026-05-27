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Miércoles, 27 de mayo de 2026
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Elecciones en Colombia

"¿Votamos por la vida o votamos por la muerte?", la disyuntiva de Petro | Estas son las cifras de violencia y terrorismo durante su gobierno

mayo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El exministro de Defensa, Diego Molano, y la congresista independiente, Luz Aida Pastrana, cuestionaron en el porgrama La Noche la política de seguridad durante la administración de Gustavo Petro en Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó recientemente una polémica disyuntiva de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo.

“Votamos por la vida o votamos por la muerte, pero hasta ahí, porque ya me quieren procesar”, dijo el mandatario en referencia a los comicios presidenciales.

A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, el debate sobre seguridad nacional se intensifica con cifras alarmantes durante el gobierno de Gustavo Petro. Los datos muestran un incremento sostenido en diversos indicadores de violencia desde agosto de 2022, cuando asumió la presidencia.

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El programa La Noche obtuvo cifras oficiales que dan cuenta de que los actos terroristas escalaron de 742 casos en el último cuatrimestre de 2022 a 1.398 en 2025, representando un incremento del 88%. Solo en los primeros cuatro meses de 2026 se contabilizaron 459 ataques. El total entre 2023 y 2025 alcanzó 3.942 acciones terroristas, equivalente a un promedio de 116 ataques mensuales o cuatro diarios.

Las masacres también registraron cifras preocupantes. Entre agosto de 2022 y mayo de 2026 se documentaron 337 eventos con 1.179 víctimas fatales, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Entre las más recientes está el asesinato de seis personas el 19 de mayo en la vereda Oropoma del municipio Ábrego, Norte de Santander, atribuido al ELN.

El asesinato de líderes sociales representa otra cifra alarmante: 680 personas fueron asesinadas desde que Petro asumió el poder. El año 2023 registró el pico más alto con 188 casos, mientras que en 2025 la cifra fue de 187. En los primeros cinco meses de 2026 ya suman 63 homicidios, incluyendo los de Alberto David Piñero Jiménez, líder cultural en Bogotá, y Luis Enrique Tunubalá, líder indígena del pueblo Misak.

La Fuerza Pública también ha sufrido el impacto de la violencia. Entre 2023 y 2025, los asesinatos de uniformados aumentaron 105%, pasando de 84 a 173 casos. En 2025 se registraron 765 heridos. De enero a abril de 2026 van 30 militares asesinados.

El reclutamiento forzado de menores muestra un crecimiento exponencial. De 68 casos en el último cuatrimestre de 2022, la cifra saltó a 384 en 2023 y alcanzó su pico en 2024 con 645 casos. Aunque en 2025 bajó a 325, autoridades de la Defensoría del Pueblo alertan sobre un alto subregistro por temor de las familias a denunciar.

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Diego Molano, exministro de Defensa, señaló que "Colombia volvió a estar en la lista de los 10 primeros países más afectados por actos de terrorismo, en el puesto número 9, después de más de década y media de no estar en esa lista".

“Tenemos hoy un gobierno que dice privilegiar la vida, pero las cifras muestran todo lo contrario. Si hay un gobierno de la vida, el gobierno de la vida también implica que se reduzcan los delitos que afectan la vida diaria de los ciudadanos y la extorsión hoy está disparada”, agregó.

Por su parte, la congresista independiente Luz Aida Pastrana destacó que "hay 559 actos de secuestro, más de 9.600 actos de extorsión" y cuestionó la eficacia de la política de Paz Total. "Definitivamente se ha vuelto un fracaso total que desafortunadamente se está llevando vidas por delante", afirmó.

“Es imposible realmente cómo es este gobierno de descarado, de salir a hablar de la vida, mientras tus números no lo acompañan, mientras hay una paz total, que se ha vuelto un fracaso total”, agregó.

“Definitivamente, este gobierno es de la muerte”, resaltó.

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